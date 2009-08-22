Командувач Чорноморським флотом РФ привітав Україну з Днем Незалежності

Командуючий Чорноморським флотом Російської Федерації віце-адмірал Олександр КЛЄЦКОВ упевнений, що у Росії й України набагато більше спільних інтересів, ніж розбіжностей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КЛЄЦКОВ сказав, виступаючи вчора увечері на міських урочистих зборах на честь Дня Незалежності України.

„Практика свідчить, що у наших держав і народів набагато більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Це знаходить переконливе підтвердження на священній севастопольській землі. Моряки-чорноморці беруть активну участь у будівництві міста, розвитку його інфраструктури і культурної сфери. Міська влада вирішує багато проблем, від яких залежить повсякденна діяльність флоту, соціальна обстановка і моральний клімат у сім`ях військових моряків», - зазначив він.

За твердженням О.КЛЄЦКОВА, «командування флоту прагнуло і прагнутиме того, щоб у місті-герої Севастополі, інших місцях базування флоту дружні відносини стали основою для спільної конструктивної діяльності з органами державної влади, Військово-Морськими Силами Збройних Сил України, ветеранськими громадськими організаціями». Як додав він, «ми впевнені, що наша дружба і ділове партнерство будуть й надалі зміцнюватись і розвиватися в ім`я миру і процвітання наших країн».

На думку російського віце-адмірала, Українській державі „за роки докорінних перетворень в політичній, економічній і суспільній сферах життя багато чого вдалося добитися, багато завдань ще належить вирішити». Як вважає командувач, «під час перетворень в Україні збережено стабільність, забезпечено громадянський мир і спокій. Країна рухається шляхом демократичних реформ. Це, на думку багатьох міжнародних експертів, головний підсумок минулих років».

Як зазначив О.КЛЄЦКОВ, «розвиток державності і суспільства забезпечив курс на добросусідські і шанобливі відносини з іншими державами. Зокрема й з найближчими сусідами».

На думку віце-адмірала, «Україна і Росія за своєю природою - дружні держави і стратегічні партнери».

«Нас зв`язують багатовікові узи дружби, що передають із покоління в покоління традиції слов`янської спільності та духовності. У нас одні предки і одна віра. Ми пліч-о-пліч зустрічали ворога, спільно ділили біди й радощі, завжди приходили на допомогу один одному. Наша єдність витримала перевірку на міцність часом і випробуваннями», - зазначив він. І сьогодні, як вважає командувач, «стратегічне партнерство відповідає корінним інтересам наших братських народів, є міцним фундаментом і має значний потенціал для розвитку добросусідських російсько-українських відносин».

За словами О.КЛЄЦКОВА, «моряки-чорноморці напередодні знаменної події в житті багатонаціонального народу України - Дня Незалежності - від щирого серця бажають вам доброго здоров`я, щастя і благополуччя у ваших сім`ях, стабільності й мирного неба над головою».