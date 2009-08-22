Відносини України з Росією не погіршаться, бо далі вже нема куди?

Надалі українсько-російські відносини не погіршуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у Житомирі висловив лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ.

За його словами, погіршення відносин неможливе передусім через те, що «далі вже нікуди».

«Я не думаю, що гіршими можуть бути відносини, бо куди вже гірше. Це - по-перше. А по-друге, так чи інакше, керівництво нашої держави невдовзі зміниться. Очевидно, на це розраховують і це розуміють і в Росії, бо підстави для погіршення взаємин, зокрема, між керівництвом обох держав має суб’єктивну основу. Вони ніякого відношення не мають до потреб суспільства і до інтересів держави», - сказав О.МОРОЗ.

«Почнемо з газової війни, яка ведеться вже тривалий період, величезні кошти розкрадалися через посередників на газовому ринку. Чим гірша ситуація на газовому ринку, тим краще тим, хто цим займається», - сказав О.МОРОЗ і додав, що йому прикро, що «українські політики доклали до цього руку».

Він також зазначив, що, на його думку, не останню роль у погіршенні відносин між двома державами зіграло неоднозначне тлумачення подій, що стосуються історії обох держав та ролі історичних постатей.

«Я кажу передусім про те, що стосується специфічного тлумачення історії багатьох подій - оця нічим не виправдана, я маю на увазі історичними даними, возня довкола постаті Івана Мазепи. Добре, що наразі у суспільстві та політиків в цьому плані стало більше тверезості», - наголосив лідер СПУ. Він повідомив, що сам уважно вивчав згадану історичну постать та історичні події.