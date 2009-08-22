Кравчук уже знає, хто вийде у другий тур президентських виборів

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що на фінішну пряму під час президентських виборів, які відбудуться 17 січня 2010 року, вийде два кандидати Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК сказав у Вінниці.

«Рейтинг у них майже однаковий, трохи більше у В.ЯНУКОВИЧА, але завжди є похибки до 3%, і якщо враховувати похибку, то майже однаковий», - сказав він, підкресливши, що хто з вище зазначених кандидатів переможе – скажуть виборці.

«Але хоч би хто переміг, якщо вони не домовляться між собою, і якщо що вони дозволять дуже брудну боротьбу між собою - буде важко будь-кому, тому що різниця у переможця у голосах буде 1-2% не більше», - сказав екс-Президент України.

Л.КРАВЧУК також вважає, що та людина, яка не переможе на виборах Президента, буде мати велику політичну силу тому необхідно, щоб вони працювали спільно і щоб опозиція не заважала, а брала участь у розбудові держави.

«Я думаю, що якщо ці дві сили об’єднаються, то вони дадуть можливість через 5 років створити такий фундамент – правовий, закон про вибори, і все зробити так, що Україна почне активно змінюватись», - сказав Л.КРАВЧУК. Він зазначив, що ці 5 років (після виборів Президента) Україна має «відчищатись від бруду, якого стільки накопичилось, стільки було створено не правових і нерозумних проблем в тому числі і дострокові вибори в парламент».

«Потрібно ці роки, щоб «почистити авгієві стайні», створити законодавчу базу, а вже через 5 років наступний Президент, наступна Верховна Рада вже з такого активного кроку почнуть будувати усе по-іншому», - вважає Л.КРАВЧУК.