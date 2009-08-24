Росія звинувачує українців в участі у бойових діях у Південній Осетії

На боці грузинських збройних формувань у збройній агресії стосовно Республіки Південна Осетія брали участь військовослужбовці регулярних військових підрозділів Міністерства оборони України, а також не менш як 200 членів УНА-УНСО, повідомляє Слідчий комітет при прокуратурі Російської Федерації.

«Під час розслідування кримінальної справи за фактами геноциду і масових вбивств громадян Російської Федерації на території Південної Осетії одержано і задокументовано неспростовні докази участі на боці грузинських збройних формувань представників української націоналістичної організації УНА-УНСО», - говориться в повідомленні, розміщеному на сайті СКП РФ.

Під час слідства в приміщеннях центру «антитерор» МВС грузинського анклаву, розташованого на території села Ачабеті Цхінвальського району, повідомляє СКП РФ, виявлено: польову форму, особисті речі, фотографії та інші документи бійців названої української націоналістичної організації, а також «бойові накази керівництва МВС анклаву про закріплення автотранспорту за представниками УНА-УНСО».

«У рамках розслідування кримінальної справи, говориться в повідомленні, одержано інформацію про те, що на боці грузинських збройних формувань у збройній агресії стосовно Республіки Південна Осетія брали участь військовослужбовці регулярних військових підрозділів Міністерства оборони України, а також не менш як 200 членів української націоналістичної організації УНА-УНСО, зокрема, на прізвища ШАПОВАЛ, КУЧЕРЕНКО, ШЕВЧЕНКО, МАТВЕЮК, ЖЕЛТОКОНЬ. Крім того, під час операції з примусу Грузії до миру було захоплено ракетно-зенітні комплекси «БУК-М» і «ОСА-АКА», що мають українське маркування. Згідно з одержаними під час слідства документами зазначені ракетно-зенітні комплекси проходили регламентне технічне обслуговування на українських оборонних заводах у травні 2008 р., тобто за два місяці до початку бойових дій в Південній Осетії», - говориться в повідомленні СКП РФ.

У повідомленні також зазначається, що «для з`ясування всіх обставин участі представників української націоналістичної організації УНА-УНСО і представників Збройних Сил України на боці грузинських збройних формувань СКП РФ направив відповідний запит про правову допомогу до компетентних органів України, відповідь на який, з вини української сторони, досі не одержано».