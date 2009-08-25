Полтавська мерія не дозволила підняти Державний прапор біля ОДА

Полтавська мерія не дозволила обласній державній адміністрації встановити флагшток біля будівлі ОДА і в День прапора підняти на ньому Державний прапор України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

За його словами, до дня Державного прапора ОДА хотіла встановити біля своєї адміністративної будівлі флагшток, і перед цим направила в мерію відповідне звернення з проханням дозволити його встановлення.

«З мерії ми одержали відповідь, що ОДА не може звертатися в мерію з таким проханням, оскільки не є органом місцевого самоврядування. Тільки вони можуть написати таке звернення в мерію. Ви можете порівняти, де є українське, і де є антиукраїнське. Звісна річ, українське перемагає і переможе, але за це ще треба боротися. І треба чітко усвідомлювати, що дуже багато у нас ще є людей, зокрема і у владі, які ведуть відверту, неприкриту антиукраїнську і антидержавницьку політику», - заявив губернатор.

Крім того, прес-секретар В.АСАДЧЕВА Євген ЛОПУШАНСЬКИЙ заявив, що голова ОДА також ображений діями робітників на місці будівництва резиденції полтавського міського голови біля краєзнавчого музею і пам`ятника Т.Г.Шевченку.

«Коли в неділю, 23 серпня, голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ піднімав прапор біля пам`ятника під мелодію Державного гімну України, будівельники включили техніку і почали глушити музику. Ми не виключаємо, що вони робили це спеціально, за командою керівництва міста», - сказав прес-секретар губернатора Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ.

Прес-секретар зазначив, що будівельники відключили своє спецобладнання тільки після відповідного втручання правоохоронних органів. Сам мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ не брав участі в урочистій церемонії підняття Державного прапора України.