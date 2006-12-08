Чорновіл вважає, що Ющенко хоче з Нашої України щось людське зробити

Обрання Керівника Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ головою Ради партії Народний Союз “Наша Україна” є свідченням посилення патронату Віктора ЮЩЕНКА над цією політичною силою. Про це сказав в інтерв’ю УНІАН член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Він вважає, що керівництво В.БАЛОГИ затягнеться набагато довше, ніж на три місяці. Все це є “сигналом з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що він не хоче списувати цю партію повністю з політичної арени, а хоче з неї щось людське зробити, щоб в подальшому на неї опиратися”. За його словами, на сьогодні для В.ЮЩЕНКА було серйозною проблемою те, що партія “Наша Україна” та однойменний блок були “вже практично некеровані і там пішли хаотичні процеси”. Т.ЧОРНОВІЛ припускає, що В.ЮЩЕНКО “руками дуже прагматичного і жорсткого політика Віктора БАЛОГИ зможе навести порядок в партії і повернути її до реалій сьогоднішнього дня, щоб нормально працювати могли, а не гралися в дитячій пісочниці”.

Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що таке кадрове рішення в “Нашій Україні” може бути позитивом і для всього політикуму, в тому числі для Партії регіонів, оскільки в разі, коли від партії “будуть іти політично неадекватні заяви, то можна буде ставити питання про це не якійсь ефемерній партії НСНУ, де не відомо хто керує і з ким спілкуватися, а особисто Президенту України В.ЮЩЕНКУ”.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 грудня, за участі В.ЮЩЕНКА відбулося засідання Ради НСНУ. На засіданні голова Секретаріату Президента В.БАЛОГА був обраний головою Ради, головою виконкому партії – Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Також Рада НСНУ обрала Президію у складі 14 осіб.