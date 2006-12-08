В Америці засумнівалися у щирості Януковича

Дії українського уряду останніми місяцями ставлять під сумнів заяви прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА у Вашингтоні про його наміри боротися з корупцією та створювати сприятливий інвестиційний клімат в Україні.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив колишній посол США в Україні Стівен.

Головною відмінністю в позиціях Президента та прем’єр-міністра України екс-посол називає їхнє бачення майбутніх відносин із НАТО. За словами С.ПАЙФЕРА, під час свого візиту до Вашингтона В.ЯНУКОВИЧ так і не пояснив, чи бачить він Україну частиною альянсу. «Президент ЮЩЕНКО чітко сказав, що прагне приєднання України ще цього року до Плану дій щодо членства в НАТО, щоб досягти її швидкого вступу в Альянс. А прем’єр ЯНУКОВИЧ, як він заявив учора, підтримує співпрацю України з НАТО, але не готовий підтримати Плану дій щодо членства», - сказав він.

На думку С.ПАЙФЕРА, зараз Україна ризикує втратити динаміку у відносинах з НАТО, що може призвести до втрати всередині самої організації зацікавлення в українському членстві.

Колишнього американського посла в Україні також не переконали пояснення В.ЯНУКОВИЧА щодо компанії «РосУкрЕнерго». Як зазначив С.ПАЙФЕР, досі залишається незрозумілим, як працює ця компанія та хто її власник.

Водночас С.ПАЙФЕР схвально оцінив прогрес України у процесі вступу до Світової організації торгівлі. Він звернув увагу, зокрема, на наявність у парламенті більшості, готової підтримати необхідні законопроекти для вступу в цю організацію.

С.ПАЙФЕР також відзначає, що загальне бачення В.ЯНУКОВИЧЕМ майбутнього України відповідає американським інтересам: «Він висловив своє бачення України як демократичної, відкритої для бізнесу держави, такої, що бореться з корупцією, поглиблює зв’язки з Європою, хоча й не зближується з НАТО так, як цього б хотіли у Вашингтоні. Отже, бачення В.ЯНУКОВИЧА з американського погляду позитивне. Головним випробуванням буде, чи вдасться урядові втілити це бачення».

Однак, за словами С.ПАЙФЕРА, деякі кроки уряду В.ЯНУКОВИЧА вже ставлять під сумнів його ж власні заяви. «Якщо ви заявляєте про створення сприятливого інвестиційного клімату, чому ви запроваджуєте експортні квоти на зерно, які відвертають інвестиції у сільськогосподарський сектор? Прем’єр зробив декілька добрих заяв щодо боротьби з корупцією. Але в останні місяці ми отримували інформацію про те, що податкова адміністрація повертається до політики фаворитизму. Боротьба з корупцією має стосуватися і податкової адміністрації», - заявив екс-посол США.

Він також зазначив, що конфлікт між Секретаріатом Президента та Кабінетом Міністрів навколо візиту прем’єра до США не зашкодив перебуванню В.ЯНУКОВИЧА у Вашингтоні.

Але головним завданням українських посадовців С.ПАЙФЕР називає все ж узгодження поглядів щодо зовнішньої політики держави. «Події минулого тижня не зашкодили візитові, але вони засвідчили, що, коли йдеться про зовнішньополітичні питання, й надалі існує конкуренція між прем’єром та Президентом. І у цьому ЮЩЕНКО та ЯНУКОВИЧ повинні домовитися щодо спільної політики. Складається враження, що існує конкуренція у сфері зовнішньої політики. А це не сприяє довірі до Президента, прем’єр-міністра та України».