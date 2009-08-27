Янукович уже заговорив про свою перемогу у першому турі

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре заявляє, що не виключає своєї перемоги на виборах Президента вже у першому турі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми розраховуємо, що у першому турі матимемо дуже серйозний результат. Не виключаю, що буде перемога», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що Партія регіонів вірить у мудрість українського народу і правильність його вибору.

Говорячи про перспективи побудови відносин із своїми нинішніми політичними опонентами, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що це залежатиме від їхньої поведінки у період проведення передвиборчої кампанії.

«Я не виключаю, що після виборів буде ухвалене рішення про формування у парламенті нової більшості», - також заявив політик.

Як він зауважив, українські політики після виборів Президента будуть вимушені шукати шляхи об’єднання, адже якщо це не відбудеться, то на країну очікуватимуть ще й дострокові парламентські вибори.

Він також висловив переконання, що серйозні зміни після виборів Президента торкнуться й діяльності і складу уряду України, адже від цього залежатиме ефективність діяльності української влади загалом.