Балога - це добре чи погано?

Після багатостраждального тритижневого з’їзду Наша Україна нарешті оговталася, згуртувалася, стала керованою, навела лад, перейшла під патронат Президента, знайшла компроміс, тоталітаризувалася...

Віктор Балога, голова Секретаріату Президента, обраний 7 грудня головою ради НСНУ, на лютий готуватиме з’їзд "Нашої України", на якому прямим голосуванням оберуть керівника НСНУ. Про це він повідомив журналістам після завершення політради партії. Тим часом український політикум ще не встиг остаточно “пережувати” обрання самого Балоги.

"З`їзд теж може обрати Балогу"

Представник Президента України у Верховній РадіРоман Зварич пояснив журналістам, що Балога був обраний “не з третьої спроби”, як про це повідомляли ЗМІ. За його словами, спочатку відбувалося рейтингове голосування, а потім остаточне голосування за кандидатуру, яка набрала найбільшу кількість голосів.

Зварич не виключає, що з’їзд партії прийме рішення щодо обрання Віктора Балоги керівником НСНУ. Таку думку він висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

Зварич нагадав, що пропозиція щодо обрання Балоги головою ради партії надійшла від почесного голови НСНУ Віктора Ющенка. При цьому, зазначив він, було прийняте рішення провести через 2-3 місяці з’їзд, під час якого прямим виборами буде обрано керівника партії. “Сподіваюся, що за цей час зможемо вийти на консолідуючу фігуру голови партії”, - сказав він. Зварич також наголосив, що під час засідання ради партії 7 грудня Ющенко закликав членів “Нашої України” більш активно підключитися до процесу консолідації національних сил. “Я переконаний, в тому, що Віктор Іванович (В.Балога. – УНІАН ) зможе забезпечити виконання цього”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що з’їзд дасть згоду на призначення Балоги керівником партії, Зварич наголосив, що не може “однозначно висловитися з цього приводу”. За його словами, під час засідання Ради партії, від Ющенка не звучала пропозиція, щоб делегати з’їзду прямим виборами обрали саме Балогу керівником партії. “Я не чув від Президента такої позиції, що Віктор Іванович і надалі мав би залишитися головою партії після з’їзду. Хоча не виключено, що воно може бути й так”, - наголосив він. При цьому Зварич зазначив, що це залежатиме “від позиції Президента, як найбільш впливової людини в партії”. “Але звичайно, що це залежатиме й від делегатів з’їзду”, - сказав він.

"Шляхом соціал-демократії (об`єднаної)"

Віце-прем`єр-міністр України з гуманітарних питаньДмитро Табачник називає обрання керівника Секретаріату Президента Віктора Балоги головою ради партії «Народний Союз «Наша Україна» триразовим дежавю.

«За моєї пам`яті дуже часто різні партії очолювали керівники президентської адміністрації або секретаріату. І завжди це вело до зниження самостійності партії й постійно її ослабляло та витісняло з політичного життя», - сказав Табачник.

Віце-прем`єр вважає, що позиції керівника апарату Президента й керівника партії важко поєднати. «Це передбачає певну залежність у політичних позиціях і коментарях голови держави. Я думаю, що нікого не ображу, якщо скажу, що Соціал-демократична партія України (СДПУ(о). - УНІАН ) у 2002-2005 роках дуже багато втратила, тому що будь-які дії влади безпосередньо асоціювалися й поєднувалися з діями партії», - пояснив він.

Табачник упевнений, що вища адміністративна посада не завжди є «підтримкою й допомогою в партійному будівництві».

Віце-прем`єр називає обрання партійного керівництва результатом «інтимних внутрішньопартійних домовленостей між різними групами, що складають керівництво партії та її фінансову базу».

«Обрання керівництва партії завжди носить якийсь елемент делікатності й інтимності. У цьому компромісі потрібно дотриматися багатьох складників, зокрема підтримки територіальних організацій, підтримки спонсорів-годувальників партії. Напевно, такий компроміс шукали (на засіданні ради НСНУ. – УНІАН ). Шукали недурні люди. Їм видніше», - додав Табачник.

"Партія Президента стала партією Секретаріату Президента"

Народний депутат, член фракції БЮТМикола Томенко переконаний, що обрання Віктора Балоги головою ради НСНУ призведе до перетворення “Нашої України” в партію Секретаріату Президента.

Таку думку Томенко висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Фактично сьогодні йдеться про перетворення “Нашої України” в партію Секретаріату Президента”, - сказав Томенко. За його словами, таке обрання є неефективним варіантом з точки зору зростання популярності “Нашої України” як політичної партії. “Не можна спочатку партійців закликати обговорювати питання голови партії в низових організаціях, а потім, не слухаючи і не беручи до уваги цієї дискусії, пропонувати на посаду голови партії керівника Секретаріату”, - сказав народний депутат. За його словами, обрання Балоги головою ради “Нашої України” є ефективним тільки “з точки зору координації діяльності команди Президента”.

Томенко також прогнозує, що в “Нашій Україні” розпочнуться дуже серйозні відцентрові процеси. Він пояснив це тим, що “простим членам партії та регіональним лідерам дали зрозуміти, що їхня позиція нікого в партії не цікавить”.

"Політичний похорон та кумівські витребеньки"

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив член фракції Соціалістичної партії України Іван Бокий.

За його словами, главі держави, почесному керівнику НСНУ Віктору Ющенку хочеться “врахувати бізнесову частину в політичному менеджменті”.

За словами Бокого, Президентові став потрібний “медведчуківський підхід до організації партійної роботи” (ідеться про лідера СДПУ(о) Віктора Медведчука. - УНІАН ). Він зазначив, що йдеться про об’єднання в партії бізнесових впливів, адміністративного ресурсу та політичного складника.

Бокий вважає, що це може призвести до того, до чого прийшла СДПУ(о) - відсутності серйозного впливу на політичну ситуацію в країні. За його словами, ці кадрові перестановки вже нічого не вирішують. “Ми присутні при підготовці великого політичного похорону, який просто хочуть відтягнути в часі”, - вважає Бокий. Він переконаний, що в партії “Наша Україна” “триває куміада, коли одного кума, котрий був у ролі фаворита замінюють іншим кумом, який зараз у фаворі”. За його словами, “будь-яка партія, яка створюється згори і не на основі ідеології, а як бізнес-проект, приречена на ось такі кумівські витребеньки”, - вважає Бокий.

"Президент бореться з некерованістю"

Обрання Балоги є свідченням посилення патронату Ющенка над цією політичною силою. Про це сказав в інтерв’ю УНІАН член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл.

Він вважає, що керівництво Балоги затягнеться набагато довше, ніж на три місяці. Усе це є “сигналом з боку Президента України, що він не хоче списувати цю партію повністю з політичної арени, а хоче з неї щось людське зробити, щоб у подальшому на неї опиратися”. За його словами, на сьогодні для Ющенка було серйозною проблемою те, що партія “Наша Україна” та однойменний блок були “вже практично некеровані й там пішли хаотичні процеси”. Чорновіл припускає, що Ющенко “руками дуже прагматичного й жорсткого політика Віктора Балоги зможе навести порядок в партії і повернути її до реалій сьогоднішнього дня, щоб нормально працювати могли, а не гралися в дитячій пісочниці”.

Чорновіл вважає, що таке кадрове рішення в “Нашій Україні” може бути позитивом і для всього політикуму, у тому числі для Партії регіонів, оскільки в разі, коли від партії “будуть іти політично неадекватні заяви, то можна буде ставити питання про це не якійсь ефемерній партії НСНУ, де невідомо хто керує, а особисто Президенту України Ющенку”.

"Механізм відмови від негативу"

Президент України Віктор Ющенко, почесний голова політичної партії “Народний Союз Наша Україна” наголошує, що кадрові зміни в НСНУ не є результатом переслідування та негативної оцінки діяльності когось із партії.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

Ющенко підкреслив, що хоче максимально відкрито говорити про вчорашнє засідання Ради партії. «Логіка вчорашніх рішень була продиктована одним – треба знайти механізм відмови від негативу, який був в останні місяці, останній рік у діяльності політичних сил», - сказав він.

На думку Президента, це можливо зробити за рахунок формування нових ідей, які можна викласти в програмі партії, а також приходу в НСНУ нових людей, які можуть реалізувати ці ідеї.

Учорашнє засідання Ради партії якраз і було присвячено формуванню механізму, який би «відкрив двері для нових цікавих політиків у партію «Наша Україна», - зазначив Ющенко, додавши, що кадрові зміни в партії - це не переслідування і не негативна оцінка діяльності когось із НСНУ.

«Це не політика персонально проти когось, ми говоримо про колективний проект, який потребує нової енергії. А нову енергію можуть дати нові гравці, і вчорашня зміна була проведена виключно в одному контексті – ключові рішення про кадрові призначення в партії повинен приймати з’їзд», - підкреслив Ющенко.

Він зазначив, що Балога до середини березня має організувати проведення регіональних конференцій партій, за підсумками цих конференцій визначити основні пропозиції щодо призначення керівника партії на загальному з’їзді, а також щодо формування керівних органів партії.

«Ми запропонували для людей найбільш простий і зрозумілий шлях: давайте керівника партії будемо обирати не таємно, не в кулуарах, хай ці вибори будуть публічні, на з’їзді. І Віктор Іванович Балога буде працювати на цій посаді до з’їзду», - наголосив він.