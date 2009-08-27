Ющенко: сьогодні лякати зброєю чи агресією – дуже примітивна поведінка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на неможливості втрати Україною незалежності, у тому числі через збройний конфлікт з іншою державою.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю газетам «Україна молода», «День» та «Дело».

Президент переконаний: майбутнє України буде формуватися виключно в залежності від нашої позиції. «Відповідь на те, відбудеться Україна чи не відбудеться, залежить не від Москви, а від нас, кожного з нас», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що кожна суверенна країна має право на свою історію, мову та національні пріоритети і це слід сприймати як даність.

На його переконання, розробити сценарій втрати державності сьогодні неможливо. «Мільйони людей встануть, щоб цього не допустити. І це не забавка двох-трьох політиків. Це позиція десятків мільйонів людей. Це очевидний виклик – бути чи не бути Україні», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також сказав: «Я б одразу виключив будь-які кроки, які можна назвати мілітарними. Це поверхнево. Сьогодні лякати зброєю чи агресією – це дуже примітивна поведінка».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що вважає неприпустимим те, що в українсько-російських відносинах сьогодні багато українських політиків «допускають політичну гру». Міждержавний діалог України з Росією має бути рівноправним, вкотре наголосив глава Української держави.

Президент також нагадав, що зі свого боку ніколи не допускав некоректної тональності у бік російського народу чи російської влади.

Говорячи про те, що треба зробити Україні, щоб вона мала більше перемог, у тому числі й у міжнародній політиці, В.ЮЩЕНКО наголосив: все починається з єдності держави. «На жаль, бракує єдності всередині країни», – констатував він.