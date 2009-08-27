Як забрати Почаївську лавру у Московського патріархату?

Під час 24 сесії Тернопільської обласної ради депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової контрольної комісії щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в Почаєві УПЦ МП, а також щодо дотримання Московським патріархатом земельного та міграційного законодавства України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО. “Свобода”.

Також з ініціативи фракції ВО «Свобода» комісія вивчатиме питання розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної нетерпимості Українською православною церквою Московського патріархату. Комісія звертатиметься до правоохоронних органів із вимогою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі на території Почаївської лаври.

Депутати обласної ради, за винятком Партії регіонів, проголосували за створення цієї тимчасової контрольної комісії. До 30 вересня комісія подасть звіти щодо результатів своєї роботи.

«Коли ми говоримо про міжконфесійний конфлікт, то маємо розуміти, що його би не було, якби на території України не діяла УПЦ МП. Бо нічого українського в тій церкві немає, вона відстоює інтереси іншої – імперської - держави. Це є політичний придаток кремлівської верхівки, де батюшка під рясою носить погони ФСБ. Ми ж на своїй, Богом даній землі, повинні самі вирішувати, яка у нас має бути церква. Українські національні святині повинні належати українській церкві», - пікреслив голова фракції ВО «Свобода» Тернопільської облради Олег СИРОТЮК.

Довідка УНІАН. У липні 2003 року Почаївський комплекс було надано в оренду УПЦ Московського патріархату.

Перед цим уряд виключив зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Успенський та Троїцький собори, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус лаври. А коли храмовий комплекс в Почаєві втратив статус пам’ятки архітектури, усі його споруди на підставі рішення Держбуду було надано в оренду УПЦ МП на 49 років.