Одеська міліція каже, що в кривавих бійках на ринку замішана політика

Одеська міліція затримала тих, хто спровокував бійки на ринку «Північний».

За фактами спровокованих кривавих зіткнень на ринку «Північний» порушено і розслідується ряд кримінальних справ, повідомив кореспондента УНІАН начальник УМВС України в Одесі Едуард ДОБРИНІН.

«Зокрема, розслідуються справи за фактами побиття підприємців охороною директора ринку, а також підпалу адміністративної будівлі ринку і вчинення опору працівникам правоохоронних органів, - відзначив Е.ДОБРИНІН. - Третю кримінальну справу порушила прокуратура - за фактом завдання тілесних ушкоджень співробітникові міліції під час забезпечення правопорядку на ринку «Північний».

Начальник міськУВС нагадав, що при цьому «один з офіцерів міліції отримав пошкодження лівого ока, втрата зору становить 60%».

Під час проведення слідчих дій, уточнив Е.ДОБРИНІН, «співробітники міліції затримали трьох охоронців директора ринку Дмитра НАЗАРОВА, а також громадянина, підозрюваного в організації підпалу адміністративної будівлі ринку. Свідки вказали на нього як на особу, яка безпосередньо скоїла злочин».

Варто уваги, додав начальник міськУВС, що «політичні сили, які стоять за організацією протистояння на ринку «Північний», не залишилися байдужими і до законних дій правоохоронців – привели 27 серпня активних учасників подій на «Північному» до будівлі міськУВС, намагаючись будь-якими способами чинити вплив на співробітників міліції. Проте психологічно тиснути на нас марно».

Як наголосив Е.ДОБРИНІН, «ситуація - під контролем. А у разі спроби організації силового варіанту ми готові діяти згідно із законом. На території міськУВС Одеси на даний момент знаходиться спецпідрозділ».

Рішучими діями співробітників правоохоронних органів, відзначив начальник міліції Одеси, 27 серпня вже припинені спроби зіткнень представників партії «Родина» і групи підприємців під стінами будівлі Суворовського РВВС Одеси.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня на одеському ринку «Північний» через відмову ряду підприємців платити орендну плату за торгові павільйони сталися бійки з охоронцями ринку і підпал робочого кабінету директора ринку.

За словами керівника міського управління міліції Е.ДОБРИНІНА, заворушення і бійку спровокувала одна з політичних сил, в результаті постраждали два співробітники міліції.

Після бійки група підприємців вирішила блокувати одну з найбільш важливих міських магістралей - 6-смугову Миколаївську дорогу, що сполучає центр Одеси з 300-тисячним спальним житловим масивом Котовського.

Магістраль розблоковували, коли о 21.00 до учасників акції прибув член політради партії «Родина» Сергій БОВБАЛАН.

Партія виступила із заявою на захист підприємців ринку «Північний».