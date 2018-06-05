Луценко повернувся до Хрещатика спиною

«Святкувати День Незалежності на Хрещатику стає все неприємніше», - заявив Луценко... Свого кандидата на вибори Самооборона не дасть, але про інших обіцяє розповісти все...

Луценкові стало незатишно святкувати День Незалежності у колі «братів-політиків» під гуркіт танків на Хрещатику. Він вирішив відзначити повноліття, на жаль, поки що недосконалої України, на затишній Хортиці, зібравши там зі всіх областей півтори тисячі прихильників своєї Народної самооборони.

- Останнім часом святкувати День Незалежності на Хрещатику разом з київськими чиновниками стає все важче і неприємніше. Тому я святкую День Незалежності разом з молоддю зі всієї України, яка зібралася тут, на святій для кожного українця Хортиці, - зізнався він у журналістські мікрофони і своїм однодумцям зі сцени.

Стосуючись теми прийдешніх президентських виборів, Луценко запевнив, що його політична сила не має наміру висувати свого претендента на головне крісло країни.

- Народна самооборона не висуває свого кандидата, але має сміливість говорити правду про кожного з них. І ми цей шанс використовуємо на всі 101%. Такий відсоток голосів одержав колись Янукович на Донбасі, - жартома додав Луценко. - Ми зробимо це, щоб люди почули і подумали про себе перш за все, і вибрали сильного лідера, якого визнаватимуть таким і Схід і Захід, і Північ і Південь.

На думку Юрія Віталійовича, чинячи так, НС також розраховує «одержати повагу людей, їх довіру, щоб вони почули наше гасло: “Думай, а потім голосуй! Не голосуй серцем ні за “кроликів”, ні за “саламандр”, ні за “козлів”, ні за “бджіл”, а голосуй за того кандидата, який дасть вам особисто і країні краще життя!” Що ж, його заклики, як завжди, барвисті і принадні...

Перший ляпас правди за декілька хвилин після цієї репліки дістав Президент.

- У 2004 році, коли ми обирали нашого Президента, ми сподівалися, що він стане новим Богданом Хмельницьким для розколеної попередньою владою і зарубіжними недругами країни. Але не так сталося, як усі ми хотіли через особисту слабкість Президента, через жадібність багатьох членів його команди, - нарікав Луценко.

Що стосується самої акції святкування 18-річчя країни, то пройшла вона дуже непогано, по-майданівськи організовано, з наметами, польовими кухнями, концертами. Власне, стікатися на Хортицю «самооборонівці» почали ще 11 серпня: люди, переважно, молодь, діставалися на острів хто автобусами, хто велосипедами.

Ну а якщо акція політична, діяти треба відповідно: на встановлених у наметовому таборі плакатах молодь писала побажання влади. Іноді доволі колючі, які чимось нагадували послання запорізьких козаків: «Старі політики, як старі галоші, вони не думають про народ, а тільки про себе!» Були і відозви до самого Луценка: «Віталійовичу, та посади ти їх усіх!» Як запевняли організатори заходу, найбільш вдалі вислови будуть відібрані і направлені до Києва, до уваги високопосадовців.

За словами народного депутата від Народної самооборони Катерини Лук’янової, організатори акції не переслідували мету «об`єднати Схід і Захід, Північ і Південь» - жителі табору самі з цим чудово впоралися. На перших порах не обійшлося без легких суперечок. В основному на грунті музичних уподобань – контингент же у переважній більшості молодий: 19-23 роки. Втім, як підкреслила депутат, усі «непорозуміння» випарувалися буквально наступного дня після спільного проживання. І, перш за все - завдяки панночкам, яких немало було в містечку. Саме вони, підкреслила Лук`янова, виступили своєрідним об`єднуючим і дисциплінуючим чинником у локальних суперечках.

- Головне - це розуміння людське. Я спілкувався з хлопцями з Сумської області, і нам усім здається, що мовне питання насправді зараз не так важливе - люди один одного розуміють пречудово, - вважає один з жителів наметового містечка кримчанин Роман Забашта. На його переконання, відмінності між жителями регіонів, звичайно, є, але вони не критичні. За словами Лук’янової, розбіжності на мовному ґрунті під час акції спостерігалися лише один раз, коли вихідець зі східної України став на захист української мови: чого це, мовляв, «западенці» розмовляють російською?

Безперечно, на відміну від паркетних парадів-демонстрацій, виконаних у найкращих традиціях застою, святкування Дня Незалежності на Хортиці пішло на користь усім. Народна самооборона, проігнорувавши офіціоз на Хрещатику, певною мірою підкреслила свою незалежність і самостійність, хлопці й дівчата поговорили про життя з ровесниками, такими ж, як вони, але тільки «з іншої вулиці».

Євген Дем’янов

Фото Олександра Косарева, УНІАН