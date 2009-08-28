Тимошенко хоче створити єдину команду, незалежно від політичних симпатій

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає політичні сили в парламенті об`єднатися для прийняття бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на урочистостях з нагоди Дня шахтаря в Свердловську Луганської області.

«Я хочу, аби незалежно від політичних симпатій створили єдину команду і прийняли єдиний бюджет як для авіабудування, так і для вугільної промисловості», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр нагадала про єдність політичних сил у Верховній Раді, продемонстровану під час прийняття закону про престижність шахтарської праці.