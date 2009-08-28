Тимошенко хоче створити єдину команду, незалежно від політичних симпатій
15:34, 28 серпня 2009Політика
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Прем`єр розказала, для кого пише бюджет
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає політичні сили в парламенті об`єднатися для прийняття бюджету на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на урочистостях з нагоди Дня шахтаря в Свердловську Луганської області.
«Я хочу, аби незалежно від політичних симпатій створили єдину команду і прийняли єдиний бюджет як для авіабудування, так і для вугільної промисловості», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При цьому прем`єр нагадала про єдність політичних сил у Верховній Раді, продемонстровану під час прийняття закону про престижність шахтарської праці.
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