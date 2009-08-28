Яценюк вважає, що Ратушняка найняла його конкурентка - Тимошенко

Народний депутат України, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що мер Ужгорода Сергій РАТУШНЯК іде у президенти за домовленістю з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні на брифінгу у Донецьку, коментуючи на прохання журналістів заяву С.РАТУШНЯКА про намір іти у президенти України.

«Абсолютно очевидно, що мої основні конкуренти, й насамперед ТИМОШЕНКО, найняли РАТУШНЯКА на роботу”, - сказав А.ЯЦЕНЮК. “Ну, то хай він буде працевлаштований. Це ненадовго», – додав лідер “Фронту змін”.

Він підкреслив, що дії С.РАТУШНЯКА стосовно активістки «Фронту змін» були “неадекватними, що підтверджує порушення проти ужгородського мера трьох кримінальних справ”.

«Чистий нацизм і расизм. Проти нього порушено три кримінальні справи, Генеральна прокуратура все-таки зробила це, і зараз, як я розумію, триває розслідування», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За даними “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку «Фронту змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.