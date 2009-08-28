У виборчих списках мають бути ті, хто пройшов «школу влади» - Яценюк

Народний депутат України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що для перетворення Верховної Ради на реальний представницький орган виборчі списки партій треба наповнювати не спонсорами, а тими, хто може працювати на країну”.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті в «День», повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”,

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «найбільша проблема в Україні – це політична корупція”. “Ось не можуть знайти, де голова у тієї риби. А вона у стінах парламенту, адже парламент сформований кланами”, - сказав він і додав, що ці клани “сформували так звані партії”, які залежні “від одного лідера та п’яти олігархів”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, необхідно починати з формування національної політичної свідомості, «коли українець розуміє, що не моя хата скраю, а тут моя хата, у якій я або керую за рахунок свого голосу, за рахунок своєї політичної активності, або мене з цієї хати просто випхають». За його словами, «мій перший та один із ключових рецептів – політична свідомість, формування реальних партій, де людина бачила б свою мотивацію і розуміла, що вона може рухатися вгору партійною драбиною».

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що потрібно створювати «школи влади», що займатимуться фаховою підготовкою людей, які йтимуть у парламент та інші виборні органи за списками партій, які хочуть працювати на країну. “Щоб не було так: став депутатом – і крім поділу землі ні в чому не розуміється, і головне – не хоче розумітися”, - пояснив він.

Як повідомив А.ЯЦЕНЮК, «Фронт змін» зараз формує регіональні школи влади. За його словами, йдеться про фахову підготовку людей. “Хочеш потрапити у виборчий список? Немає проблем. Покажи свою кар’єру, пройди тримісячні курси, здай іспит – і ми подивимося, чи можеш ти спілкуватися з людьми, донести свою позицію, бути носієм певної ідеології і, зрештою, приймати управлінські рішення», – зазначив він.