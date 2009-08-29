Яценюк розказав про функції Президента, Генпрокурора та олігархів

Лідер Громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що доки в Україні не буде знешкоджено політичну корупцію шляхом введення відкритих виборчих списків, стан української демократії не зміниться.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він сказав у п`ятницю, 28 серпня, на брифінгу в Донецьку.

«Перший, базовий рівень корупції – це політична корупція, що інфікувала всі інші шари. Політична корупція зосереджена насамперед у парламенті, де нахабно лобіюють законопроекти, за якими діляться гроші, сфери впливу, за якими фінансуються певні політичні партії. Це верхній рівень. І поки ми не обезглавимо політичну корупцію шляхом змін у виборчій системі, введення відкритих списків, що передбачають голосування за людину, а не за політичну партію, – ми не змінимо стан української демократії», – підкреслив політик.

Крім того, упевнений А.ЯЦЕНЮК, немає іншого шляху, крім реальної жорсткості покарання за корупційні дії. «Потрібні зміни в Карний і Кримінально-процесуальний кодекси. Переконанням нічого не досягнеш», – сказав він.

Одну із ключових ролей у цьому процесі має відігравати, на думку лідера «Фронту змін», Генеральна прокуратура. «Президент не може говорити, що він цього посадить чи того. Це не функція президента. Він зобов`язаний забезпечити законність і порядок у країні через Генпрокурора. Тому, ясна річ, важлива ефективність роботи органів прокуратури», – підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Політик також переконаний, що олігархи не можуть бути присутніми у системі влади. «Це не їхня функція. Їхня функція – створювати робочі місця й платити податки, вирішувати соціальні проекти. Коли олігарх починає займатися політикою, тоді ним мають почати займатися зовсім інші органи. Або він у політиці, або у бізнесі – треба вибирати. Якщо ж олігарх іде в політику – ним повинен займатися Департамент з виконання покарань», – зазначив він.

«Без рішучих дій, радикальних дій ми не зможемо побудувати країну», – підсумував А.ЯЦЕНЮК.