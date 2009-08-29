Курсанти академії СБУ склали присягу на вірність Україні

Курсанти 1-го курсу Національної академії Служби безпеки України урочисто склали Військову присягу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За повідомленням, на Майдані Конституції біля Маріїнського палацу на вірність державі присягли майбутні офіцери вітчизняної спецслужби. Цьогорічний набір курсантів – вже вісімнадцятий за ліком. Хлопцям та дівчатам, які вирішили пов’язати свою долю зі служінням національним інтересам України, довелося подолати конкурс сертифікатів, пройти спортивні та психологічні випробування і місяць військового вишколу на курсі молодого бійця. 83 курсанти вишикувались перед батьками та урочисто зачитали текст Військової присяги: бути вірними та відданими українському народові, непохитно стояти на сторожі свободи і незалежності української держави, сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок та неухильно дотримуватися Конституції та законів України.

У церемонії взяли участь керівництво СБУ, Національної академії СБУ, батьки курсантів та почесні гості, серед яких секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, колишні дисиденти і політв’язні Степан ХМАРА, Герой України Левко ЛУК’ЯНЕНКО.

Звертаючись до майбутніх офіцерів, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив на тому, що сьогодні Служба безпеки України потребує самовідданих, високоосвічених, мислячих фахівців - кадрів нової генерації, які б гармонійно поєднували в собі володіння глибокими теоретичними знаннями з умінням їх практично застосовувати. За його словами, саме таких фахівців готує Національна академія Служби безпеки України, а отже навчатися у такому навчальному закладі велика честь. В.НАЛИВАЙЧЕНКО побажав здобути не лише знання й професійні навички, але й «переконання в тому, що славетні традиції українського визвольного руху та патріотів, які виборювали та захищали незалежність - це наші з Вами рідні українські традиції».

Національна Академія Служби безпеки – це багатопрофільний спеціальний вищий заклад, де на базі повної загальної середньої освіти готують оперативних співробітників-юристів зі знанням іноземної мови та перекладачів-референтів. Крім опанування спеціальних знань, курсанти вивчають право, іноземні мови, основи національної безпеки. Нещодавно в Академії створено нову кафедру інформаційної безпеки держави.