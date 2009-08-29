Керівництво донецького заводу назвало Тимошенко «українською мадонною»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що всі шахти України найближчим часом будуть обладнані безпечними уніфікованими телекомунікаційними системами. Про це вона заявила сьогодні під час відвідання державного підприємства “Петровський завод вугільного машинобудування” в Донецьку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, Ю.ТИМОШЕНКО ознайомилася з роботою уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС). Ця система на сьогодні є найкращою, що може виявляти небезпечні зміни під землею й попереджати про них диспетчера та іншi служби.

Глава уряду особисто відвідала навчальний штрек заводу та оглянула зразки продукції, призначеної для створення безпечних умов праці шахтарів.

Виступаючи перед керівництвом та колективом заводу, прем’єр-міністр нагадала, що для реалізації плану з обладнання найближчим часом всіх шахт України безпечними системами УТАС уряд передбачив у бюджеті поточного року 100 млн. грн..

Зі свого боку керівництво “Петровського заводу вугільного машинобудування” подякувало Ю.ТИМОШЕНКО за її “особливу увагу до проблем шахтарів” та на знак вдячності подарували їй статуетку «Мадонна з ангелами», назвавши прем’єр-міністр «українською мадонною».

Під час перебування на Донеччині, Ю.ТИМОШЕНКО нагородила подяками Кабінету Міністрів гірничорятувальників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості та подякувала їм за сумлінну та надзвичайно небезпечну працю.