Тимошенко про шахти, приватизацію та родзинки з булки

Уряд не планує виставляти на приватизацію великі і перспективні шахти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Волинській області.

«Сьогодні потужні об`єднання, шахти, які дають Україні чорне золото, ми, безперечно, приватизовувати зараз не будемо. Ми плануємо їх залишати (у власності) держави і розвивати так, як це потрібно», - сказала вона.

За словами прем`єра, досвід попередньої приватизації вугільних підприємств показав, що державі невигідно їх продавати.

«Для приватизації вибрали ж родзинки з булки. Там же не приватизували шахти крутого падіння, з тонкими пластами – взяли краще, що є в державі. А потім, крім того, повиганяли половину колективів на вулиці, не зробили зарплату таку як слід, не фінансують соціальну сферу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що приватизовані шахти, які керуються і працюють сьогодні неналежним чином, мають повертатися у власність держави, а ті приватизовані шахти, які працюють ефективно, слід підтримувати.