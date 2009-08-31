Ющенко сьогодні знову з'явиться в ефірі національних телеканалів

Дані офіційного сайту голови держави

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Чернівецької області. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди посвяти першокурсників у студенти, повідомляє офіційний сайт Президента. В університеті В.ЮЩЕНКО о 12.30 проведе зустріч зі студентами та професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів області. Захід транслюватиметься у прямому ефіру НТКУ, НРКУ та Всесвітньою службою «УТР».

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