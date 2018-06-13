Тимошенко і Янукович: репетиція танго з ляпасами

Треба віддати належне нашим політикам: все-таки вони вчаться. Ось вже навчилися взаємні аванси маскувати під гостру боротьбу двох «непримиренно опозиційних» одна одній сил. Минулий тиждень ознаменувався черговим сплеском «мексиканських пристрастей» – вітчизняний політикум готується до початку чергової сесії Верховної Ради...

У середу прем`єр безапеляційно заявила журналістам, що її уряд повернув у держвласність резиденцію «Міжгір`я». Наступного дня лідер ПР Віктор Янукович, у якого Тимошенко власне і «відібрала» дачку, відповів, що живе в «Міжгір`ї» на законних підставах і більше того – скандально відома дача є його приватною власністю. А на додачу до цього налякав Тимошенко проблемами, які ПР влаштує їй, заледве Верховна Рада збереться після канікул. Загалом, зовні все виглядає, як і раніше – двоє «непримиренних опонентів» з`ясовують стосунки, аж пилюка летить. Правда, є деякі обставини...

Проблема розміром 140 гектарів

Перше, що впадає в очі, – на урядовому порталі немає ані найменшої згадки про «Міжгір`я», включаючи і сенсаційну заяву Тимошенко. Пошуковий запит з цим ключовим словом відправляє користувача шукати дані про Тимошенко, яка так «несамовито» бореться за державну власність, де-небудь у іншому місці. Чи варто згадувати, що і рішення Кабміну про «виселення» Януковича в розділі «офіційні документи» урядового порталу також вдень з вогнем не знайти?

Цікаво, що 20 серпня на екстреному засіданні Кабміну, де Тимошенко в черговий раз підняла питання «Міжгір`я», ні про яке повернення резиденції в держвласність фактично мови не було.

Прем`єр доручила Мін`юсту дослівно наступне: «Я прошу в судах підсилити захист і зробити так, щоб ці 140 гектарів землі разом з державною урядовою резиденцією, в якій приймалися урядові делегації ще з часів Щербицького, в якій приймалися всі іноземні делегації, і в якій у уряду, у всіх міністрів і прем`єр-міністра була можливість розмістити іноземних гостей, – все це віднято у уряду, у держави під час перебування Януковича на посаді прем`єр-міністра. І все це через НАК «Надра України».

Про яке саме «посилення захисту в судах» йде мова – теж неясно. Адже ще в липні 2008-го уряд Тимошенко програв у господарському суді Києва справу про повернення «Міжгір`я» в держвласність. А в березні 2009-го відчуження державної резиденції законним визнав і Київський апеляційний господарський суд. В той же час Янукович упевнено заявив журналістам, що всі позови по «Міжгір`ю» він вже виграв аж до Верховного Суду. Правда, лідер ПР міг знову щось переплутати. Приблизно, як він переплутав Чорногорію з Косово на все тій же прес-конференції у четвер.

Проте і це справи не міняє. Складно не погодитися з тим, що намір судитися далі за резиденцію (якщо насправді ще залишилися непройдені судові інстанції) не має нічого загального із звитяжною заявою прем`єра, мовляв, лідерові «регіоналів» пора вже починати пакувати валізи.

Ще один цікавий аспект: про об`єкт, на який держава Україна реально може претендувати, – ті самі 140 гектарів навколо будівлі резиденції – Юлія Володимирівна згадувала лише побіжно, можна було подумати, що йдеться про якийсь «доважок» до головного об`єкту суперечки. А тим часом ще в період судових суперечок 2008 року за «Міжгір`я» керівник ДУСі Ігор Тарасюк заявляв, що акт на землекористування на території резиденції залишається у держави. Компанія «Танталіт», що зіграла не останню роль у пануванні Януковича в «Міжгір`ї», земельну ділянку орендує, але не є її власником.

Того ж не можна сказати про саму будівлю, яка пройшла через два акти купівлі-продажу, перш ніж потрапити до рук лідера «регіоналів». І практично не залишається сумнівів: будь-який суд назве Януковича добросовісним покупцем, який не зобов`язаний знати про можливі махінації з придбаним житлом, навіть якщо вони і були.

У принципі, в уряду Тимошенко залишається непоганий шанс поборотися за розірвання договору оренди на територію навколо резиденції і у фіналі засадити Януковича під «домашній арешт», заборонивши йому ступати на державну землю. Проте на цьому прем`єр вважає за краще не загострювати увагу. Чомусь.

Стусан навздогін чи рука допомоги?

Що стосується «страшилок» від Януковича, вони виглядають не менш наївно, ніж заяви Тимошенко про нібито відібрану у лідера ПР дачу. Нагадаємо, на даний момент таких «страшилок» головний регіонал країни озвучив дві. У перший же день сесійної роботи ВР члени ПР вимагатимуть першим питанням розглянути законопроект про підвищення прожиткового мінімуму, а отже – мінімальних зарплати і пенсій. І жодна опозиційна фракція в Раді не проголосує за бюджет 2010 року, в результаті документ провалиться. Вірогідно, такий комплект повинен виглядати як свідчення непримиренного вставляння найбільшою опозиційною фракцією палиць в колеса найбільшої фракції влади. І воно спрацювало б, якби «страшилки» з`являлися по одній, а не в комплекті.

Нагадаємо, що регіонали неодноразово вже блокували роботу парламенту саме під приводом необхідності прийняти закон про підвищення прожиткового мінімуму. Дійшло до того, що Юлія Володимирівна на одному з своїх липневих брифінгів в серцях призналася: на підвищення прожиткового мінімуму у Кабміну грошей немає. «Для того, щоб зробити те, що вони пропонують, потрібно 37,5 млрд. грн. до бюджету. Це по суті справи збільшити дефіцит бюджету на 10%. Таких грошей немає, це може привести до емісії і величезної інфляції. Я країну ніколи в таку нестабільність не зможу кинути», – заявила прем`єр, додавши до цього, що, мовляв, великим досягненням свого Кабінету вважає той факт, що зарплати і пенсії в країні взагалі виплачуються...

Приплюсуємо сюди уявлення українців про реальний рівень свого життя, які, м`яко кажучи, відрізняються від бачення Тимошенко... Та плюс регулярно публіковані Секретаріатом Ющенка результати фінансового аналізу, з яких виходить, що восени і зимою бюджетна дірка досягне тих розмірів, які вже не затикаються ніякими засобами. А ще для комплекту – дані про дефіцит Пенсійного фонду, що періодично просочуються в пресу, і про те, що з підприємств вже злупили податки за 3–4–5 місяців наперед, і з яких надходжень наповнюватиметься бюджет потім – абсолютно незрозуміло. У результаті, протягнувши через ВР закон про підвищення прожиткового мінімуму, одержимо страшне болото, з якого Тимошенко належить вибиратися невідомо як, та ще і в самий розпал президентської кампанії.

Але тут на авансцені з`являється Янукович зі своєю «антибюджетною» ініціативою, і бюджетне болото перетворюється заледве не на облюбоване українськими туристами ізраїльське водоймище, де і спеціально захочеш втопитися, так все одно не вийде.

Згідно з Бюджетним кодексом України провал бюджету-2010 у ВР означатиме, що аж до його проходження через парламент (скільки б часу це не потребувало) країна житиме за бюджетом-2009. Про це казав і Віктор Федорович, коли спілкувався з журналістами.

Тільки ось забув додати головний регіонал, що починаючи з 1 січня 2010-го Україна не просто буде жити за бюджетом-2009, а за бюджетом з витратами, урізаними в 12 разів! У повному обсязі фінансуються тільки виплати по (увага!) набраних Кабміном боргам, а також витрати Спеціального фонду. Капітальні витрати будуть заборонені взагалі, окрім витрат, «пов`язаних з оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, з капіталізацією банків і тих, що здійснюються із Стабілізаційного фонду».

Зате податки, збори і інші обов`язкові платежі Кабмін отримає повне право брати відповідно до бюджету-2009 (а не 1/12 частину як це прописано для витрат). А також вволю зможе набрати ще боргів для «погашення основної суми державного боргу», на «капіталізацію банків» і для поповнення Стабілізаційного фонду.

Тобто, загрожуючи підкласти Тимошенко здоровенну свиню з ухваленням бюджету-2010, фактично Янукович дасть прем`єру можливість протягом всього січня вволю попіаритися на найулюбленіших темах Тимошенко – виплати в зонах стихійних лих і допомога окремим галузям (або окремо взятим підприємствам) із Стабфонду. Крім того, уряд Тимошенко на абсолютно законних підставах зменшить до мінімуму всі соціальні витрати. Та ще і зможе пояснити, хто в цьому винен. Зате процес приведення банків під контроль свого Кабміну, який останнім часом так полюбився Юлії Володимирівні, аніскільки не постраждає.

Чи варто сумніватися, що це чи не найкращий для Тимошенко шанс вийти переможцем з сьогоднішньої патової ситуації? Передати наступникові бюджет, де доходи перевищують витрати, зовнішні борги виплачуються своєчасно, а внутрішній борг якщо і росте, то абсолютно очевидно, не з вини прем`єра. А потім, зрозуміло, хвалити себе по телевізору.

Треба віддати належне нашим політикам, все-таки вони вчаться і ростуть. Ось вже навчилися взаємні аванси маскувати під боротьбу двох «непримиренно опозиційних» одна одній сил. Чи те ще буде... Тільки от цікаво, що криється за черговим спільним ходом, який, з усього видно, дозрів в надрах коаліції ПРіБЮТ (яка не відбулася), і котрий вимагає маскування з використанням настільки різких за формою випадів в адресу один одного?

Олена Перегуда