Церемонія нагородження премією «Фаворит телепреси - 2009»

У четвер, 3 вересня, об 11:00 в прес-центрі «Главред-Медіа» відбудеться нагородження переможця щорічної премії «Фаворит телепреси - 2009».

У прес-конференції візьмуть участь: Наталія ЛІГАЧОВА - шеф-редактор журналу та сайту «Телекритика» - організатора премії. А також представники експертної ради нагороди: Олег ВЕРГЕЛІС - редактор відділу «Культура» газети «Зеркало недели», Ірина КОСТЮК - керівник проекту Media Business Reports, Олег ПАНЮТА - головний редактор журналу «Телесіті», Юрий РИБАЧУК - редактор відділу «Культура і суспільство» газети «Комментарии».

Шорт-лист номінантів премії за поданням 18-ти провідних пресових та он-лайн-видань України, що оглядають медіа ринок, склали такі програми (за алфавітом):

«Аргумент кіно» («1+1»);

«Евгений Киселев. Наверху» (ТВі);

«Знак якості» («Інтер»);

«Культурний фронт» (Перший національний);

«Надзвичайні новини» (ICTV);

«Україна має талант» (СТБ);

«Хто проти блондинок?» («Новий канал»).

Експертну раду нагороди «Фаворит телепреси-2009» склали представники таких українських ЗМІ: «Главред», «Дело», «День», «Дзеркало тижня», «Журналіст України», «Известия в Украине», «Комментарии», «КоммерсантЪ-Украина», «МедіаБізнес», «ММР», «МРМ», «Телекритика», «Телерадиокурьер», «Телесіті», «Трибуна», «Фокус», «Экономические известия», «TV Explorer».

Премію «Фаворит телепреси» засновано у 2007 році як премію для телевізійних програм від оглядачів, що пишуть про телеконтент та медійний ринок у друкованих та інтернет-виданнях. Згідно з положенням, переможцем може стати будь-яка телепрограма, що транслювалася в поточному телевізійному сезоні та, на думку преси, найяскравіше та найсуттєвіше демонструвала творчий пошук у розвитку виробництва суспільно-відповідального телевізійного продукту в Україні. Організатор премії – «Телекритика».

«Фаворитом телепреси - 2007» стала програма «Вікна» (СТБ). У 2008 році нагороду було вручено програмі «За вікнами» (СТБ).

Заявки на акредитацію приймаються за телефонами: (044) 235-22-55, 235-70-91, 8-098-824-59-07, контактна особа – Лілія ЗІНЧЕНКО. Email: zinchenko.liliya@telekritika.kiev.ua

Адреса прес-центру «Главред-Медіа»: вул. Стрітенська, 2/8, поруч зі Львівською площею, заїзд із вул. Олеся Гончара. Тел.: 569-89-95/94.