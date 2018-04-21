За житлово-комунальні послуги платитиме лише третина опитаних

Усього 32% відвідувачів УНІАН-сайту має намір платити за житлово-комунальні послуги в разі їхнього подорожчання у 2,5–3 рази. Схвалюють рішення властей щодо підвищення тарифів 8%. 63% опитаних платити не збираються, причому 26% – принципово.

Запитання сформульовано таким чином: “Чи платитимете Ви за ЖКП, якщо вони подорожчають у 2,5-3 раза?”

Відповіді розподілилися так:

“Так, бо це виправдане, правильне рішення” – 7,9%;

“Так, буду змушений платити, хоч це й неправильне рішення” – 23,9%;

“Ні, принципово не платитиму” – 25,6%;

“Ні, у мене не такі високі доходи” – 17,4%;

“Поки що не платитиму, почекаю, може, це рішення скасують” – 20,3%;

“Не знаю” – 4%;

“Інше” – 0,8%.

Серед надісланих власних варіантів відповіді характерні такі: “Ні, бо це божевілля”; “Звичайно, ні: плачу справно, а якість послуг дуже низька”; “Якби це було чесно”; “Необхідно знайти інший шлях розв’язання цієї проблеми, чому все лягає на плечі платників?”; “Платитиму за старими тарифами”; “Посадити пана Черновецького на наші зарплати, а також депутатів, отоді побачили б, чи вони платитимуть, а ми – за ними”; “Оплачувати потрібно лише ті послуги, які надаються”.

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