У ПР натякають, що готові блокувати Раду хоч до другого пришестя

Фракція Партії регіонів уже сьогодні зареєструє новий законопроект щодо підвищення соціальних стандартів замість того, який не був підтриманий парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, фракція Партії регіонів буде вимагати, аби цей законопроект розглядався на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

«Сьогодні ввечері буде внесений уже скоригований законопроект, і на наступному засіданні ми будемо наполягати, щоб він розглядався в першу чергу», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Зокрема, у новому законопроекті, за його словами, передбачатиметься встановлення мінімальної пенсії на рівні 1200 грн., а мінімальної зарплати - 1500 грн. «Це той мінімум, який уряд має віддати громадянам», - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде фракція Партії регіонів і надалі блокувати роботу парламенту, О.ЄФРЕМОВ сказав: «У нас достатньо сил, щоб витримати роботу на довгу дистанцію. Якщо парламент не може ухвалити головне рішення по підвищенню соціальних стандартів, то робота по інших питаннях не має сенсу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 вересня, Верховна Рада відмовилася ухвалити в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до державного бюжету на 2009 рік (щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

За законопроект, на ухваленні якого наполягала фракція Партії регіонів, проголосували 200 народних депутатів із 385, зареєстрованих у сесійній залі.