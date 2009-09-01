Мер Полтави закликав ОДА покосити бур'яни на полі Полтавської битви

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ закликав чиновників обласної державної адміністрації покосити бур`яни на полі Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАТКОВСЬКИЙ заявив в ефірі телекомпанії «Лтава», коментуючи заяву голови Полтавської облдержадміністрації Валерія АСАДЧЕВА про те, що влада міста не підтримує порядок на полі Полтавської битви.

«На шести поверхах сидять чиновники в облдержадміністрації, то хай зроблять корисну справу - вийдуть на суботник і покосять бур`яни», - сказав мер.

За його словами, депутати Полтавської міської ради регулярно на суботниках займаються прибиранням сміття і розчищенням скверів міста.

Мер зазначив, що в основному бур`яни виросли біля Самсонівської церкви, де питання впорядкування має вирішувати релігійна громада, а не місто.

А.МАТКОВСЬКИЙ заявив, що вважає критику В.АСАДЧЕВА політичною провокацією, переведенням відповідальності на мерію і спробою помститися міській владі за зволікання з відкриттям у місті пам`ятника гетьману Івану Мазепі.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня голова Полтавської ОДА В.АСАДЧЕВ розкритикував мерію Полтави за антисанітарний стан поля Полтавської битви і зажадав від влади міста його розчистити.

За його словами, мер Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ не виконав своєї обіцянки, даної російській делегації, про підтримку порядку і подальше впорядкування цієї території, де сьогодні поле заросло бур`янами, і на ньому звалюють сміття.

В.АСАДЧЕВ вважає, що "мерія попіарилась, відзначила свято 300-річчя Полтавської битви, а зараз все приходить в запустіння: занедбано поле, занедбано редут, занедбано могилу воїнів".

27 червня у Полтаві відзначали 300-річчя Полтавської битви.