Тимошенко радить Ющенку, як рибку з`їсти і в калюжу не сісти

Фракція БЮТ звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією не застосовувати вето на ухвалений Верховною Радою закон про державний бюджет України на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

В той же час вона зазначила, що в листі також міститиметься прохання, щоб Президент України звернувся до ВР та уряду з вимогою внести зміни до закону про держбюджет.

За її словами, В.ЮЩЕНКО не повинен підписувати даний закон до того часу, поки не будуть внесені такі зміни.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що накладення вето Президента на закон про держбюджет «практично дестабілізує бюджетне життя країни».

В той же час вона зазначила, що, не підписавши закон, Президент не братиме на себе відповідальність за ті показники, які в ньому закладені.

Вона нагадала, що, згідно з Конституцією України, в разі непідписання Президентом закону голова ВР має право сам його підписати.

Вона зазначила, що в такому випадку саме О.МОРОЗ, уряд та антикризова коаліція нестимуть відповідальність за той бюджет, який ними прийнятий.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що не можна накладати вето на даний закон, оскільки це дозволило б «віддати бюджет на відкуп тіньовому та ручному управлінню в 2007 році».

Вона зазначила, що головними вадами бюджету-2007 є те, що в ньому «неадекватні, не професійно пораховані макропоказники».

За її словами, в бюджеті значно занижені розрахунки з мінімальної заробітної плати, прожитковому мінімумі, і тому відбуватиметься падіння реальних доходів громадян.

В цій ситуації, сказала лідер БЮТ, спостерігатиметься перерозподіл прихованого ВВП із соціальної сфери на фінансування та лобіювання «великого та дуже великого бізнесу», до якого має відношення Партія регіонів.

Також, додала вона, в законі про держбюджет на наступний рік передбачено скасування дотацій для тваринництва.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО має вимагати від уряду та ВР, щоб протягом декількох місяців були внесені суттєві зміни, завдяки яким був змінений цей бюджет.

«Треба не допустити, щоб такий бюджет існував на 2007 рік», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила Закон України “Про державний бюджет України на 2007 рік”.

Доходи держбюджету на 2007 рік заплановані у сумі 147 млрд. 888 млн. грн., видатки - у сумі 161 млрд. 819 млн. грн.