Ющенко повернув у ВР закон про вибори Президента

Київ. 3 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув у Верховну Раду Закон №1616-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» і наголосив, що готовий оскаржити в Конституційному Суді положення цього закону – у разі набрання ним чинності.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, у листі до Верховної Ради глава держави нагадав, що 21 серпня парламент під час повторного розгляду з пропозиціями Президента України прийняв зазначений закон більш ніж двома третинами від свого конституційного складу. Водночас Президент відповідно до ст. 94, п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції застосував до цього закону право вето - насамперед через невідповідність його положень Конституції.

Враховуючи, що закон був повторно прийнятий 325 голосами народних депутатів і, незважаючи на неконституційність, не може бути знову ветований, В.ЮЩЕНКО надсилає зазначений закон без підпису, надаючи можливість опублікувати його в порядку, передбаченому останнім реченням частини четвертої ст. 94 Конституції України.

«Залишаю за собою можливість у разі набрання законом чинності в установленому порядку скористатися правом оскарження його положень у Конституційному Суді України», - йдеться у листі глави держави до Верховної Ради.