Скажений вовк покусав шістьох людей на Чорнобильській АЕС

На території Чорнобильської атомної електростанції вовк накинувся на її працівників, які не встигли сховатися в безпечних місцях. У результаті нападу постраждали шестеро людей - чотирьох працівників ЧАЕС і двох співробітників підрядної організації - ЗАТ "Укренергомонтаж". Вони госпіталізовані в лікарні Славутича (п`ятеро людей ) і Іванкова (одна людина). Стан потерпілих лікарі оцінюють як задовільний.

Вовка застрелив наряд міліції Чорнобиля. В результаті лабораторного дослідження факт сказу тварини був встановлений.

У районній лікарні міста Іванкова повідомили, що 23-річний чоловік проходить лікування в хірургічному відділенні. Він постраждав більше за всіх - вовк сильно вкусив ліву руку біля ліктьового суглоба і передпліччя. Була проведена профілактика проти сказу. Загрози для його здоров`я немає. Зроблені щеплення проти сказу і іншим п`яти потерпілим, які знаходяться в Славутичі.

Як розповіли медики Славутича телеканалу "1+1", препарати від сказу в лікарню завезли якраз напередодні надзвичайної події - до цього їх тут не бачили протягом декількох місяців. За словами завідувача хірургічним відділенням медико-санітарної частини № 5 Вадима Успенського, якщо не почати лікування вчасно або не почати взагалі, то потерпілий помирає. Після того, як хижак, що покусав людей, був убитий, на території зони помітили ще одного вовка. Працівникам ЧАЕС заборонили виходити на вулицю - пересування по території дозволене тільки на службовому автобусі.

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