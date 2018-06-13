Червоненко вважає, що Заворотнюк - “дешевка”, яка ставить під загрозу майбутнє України

«Він не тільки розмахував руками, я навіть злякалася за своє лице»... «Я не розмовляю “по понятіям”, інакше б не був одним з лідерів єврейської громади»...

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка зіграла головну роль в телесеріалі «Моя прекрасна няня», і український політик, заступник глави Київської держадміністрації Євген Червоненко голосно і публічно посварилися. Предметом конфлікту стала набережна Ялти. Няня Віка спорудила там ковзанку, яка за її словами, має стояти до жовтня. Червоненко - проводить там авторалі. Спочатку нібито домовилися провести спільне шоу, але виявилось, що за участь у шоу Червоненко повинен заплатити «зіркам» 80 тисяч євро.

Анастасія Заворотнюк зі своїм чоловіком - п`ятикратним чемпіоном США з фігурного катання Петром Чернишовим - побудували в місті Ялті, на набережній Леніна, льодову арену під назвою «Ялта ICE».

Відкрилася арена 24 червня і, за документами, повинна закритися 1 жовтня. У Ялті також щорічно проходить шоу-автоперегони Yalta Rally, яке проводить Євген Червоненко.

Заворотнюк і Червоненко домовилися провести спільне шоу в контексті ралі. Вже майже погодили програму, затвердили кандидатури фігуристів, які повинні були виступати, але...

За версією Анастасії, яку вона оприлюднила в УНІАН, Червоненко, почувши суму гонорару, який потрібно заплатити спортсменам за шоу, «просто оскаженів і втратив контроль над собою». Хоча перед тим він сам придумав «дуже багато всього яскравого і чудового, що б підсилило його шоу». А потім нібито заявив, що льодову арену потрібно знести взагалі, оскільки вона суперечить заходам безпеки для проведення ралі. Кажучи це, за словами Насті, він її та її чоловіка образив.

- На цей момент наші дозвільні документи дозволяють нам залишатися і працювати на цій набережній до 1 жовтня, - говорить Анастасія. - 15 вересня ми планували згортатися, проводити демонтаж, який займає два тижні. Тому що це дуже трудомістка робота, потрібно стоплювати лід, розбирати конструкції. З паном Червоненком ми мали дві зустрічі. На першій зустрічі - в такій нормальній, дружній обстановці - ми отримали запрошення провести спільне шоу, тобто розташувати трибуни нашої ковзанки так, щоб можна було запросити VIP-персон і вони отримали б задоволення і від ралі, і від льодового шоу чемпіонів. Друга зустріч. Я навіть не знаю, як правильно слова підібрати, тому що це «зустріччю» назвати ну ніяк не можна. Це більше схоже на «стрілку» початку 90-х. Я також не можу назвати це переговорами, тому що переговори - це коли говорять дві сторони, а не так, коли одну сторону нахилили, і вона повинна відмовчуватися. А його манери... Він не тільки розмахував руками. Я, було, навіть злякалася за своє обличчя. Він зривався з місця, неначе намагався весь час кудись утекти. Пан Червоненко позиціонує себе як політичну еліту. Але саме поняття «Політична еліта» абсолютно виключає той тон, який був на цих переговорах. Ми абсолютно були збентежені. Врешті-решт я просто жінка, у мене двоє дітей, і мені не можна завдавати таких образ. Одним словом, ми дістали і в лоб і в око, тобто сильно. Ми зовсім не проти цього ралі, ми навпаки хотіли його підтримати і залишаємося на цій самій позиції.

- Мер Ялти Сергій Брайко, - пояснила актриса, - розрахував усю територію до найменшого сантиметра. І жодного конфлікту з паном Червоненком не могло бути взагалі. Ми спеціально скоротили довжину своєї ковзанки для того, щоб уміщалася сцена і все, що пов`язане з цим ралі. Всі дозвільні документи у нас на руках. Мабуть, такий самий пакет є і у пана Червоненка. Хоча він абсолютно безапеляційно заявляв, що у нас немає документів. Вони є! Було також безапеляційно заявлено, що 29 серпня наша ковзанка має бути закрита і повинен проводитися демонтаж.

Пан Червоненко, за словами Насті, захотів зробити сцену для свого шоу ширшою, а ковзанка цьому заважала.

- Він просто прийшов, і сказав: «Я зараз викличу бульдозери, щоб знести ваш намет, який годиться тільки того, щоб торгувати шаурмою», «ви гастарбайтери» і так далі. При цьому абсолютно безапеляційно прикривався ім`ям Президента... Говорив, що на ралі приїдуть «тузи». «Ми перекриємо вам шляхи, - сказав він, - і ваші діти з дитячих будинків, які запрошені до вас на ковзанку, не проїдуть сюди, а грітимуться у своїх автобусах на сонці, тому що буде присутня родина Президента». Мені здалося, що я недочула. Так, я є громадянкою Росії, хоча моє прізвище Заворотнюк і моє життя почалося у Львові. Так, мій чоловік Петро Чернишов - громадянин США. І що? Україна ж потребує інвестицій! Тим більше, що ми не розглядали цей проект як виключно комерційний. Ми й не розраховували на надприбутки. Ми своїми прибутками перекривали соціальні програми. Ми прийшли сюди грунтовно і серйозно і абсолютно з чистими намірами. І потім нам говорити: «Сюди прийдуть «тузи», а ти тут зі своїми сиротами.» Я його запитала: «А що таке «тузи?» Він відповів: «Президент і всі політики». Той самий намет, який, так би мовити, травмує психіку Червоненка, коштує 2,5 мільйона!

Анастасія запевняє, що з тих 80 тисяч євро гонорару, які мав заплатити Червоненко, ані вона, ані її чоловік не одержали б ні цента, що сама вона готова була провести шоу безкоштовно. За її словами, обзивати їх гастрабайтерами «несправедливо, хоч би тому, що вони з чоловіком і багато інших спортсменів провели величезну кількість доброчинних акцій для дітей»: учили кататися, запрошували на шоу, дарували подарунки.

- 11 вересня (цього ж дня відкривається ралі) до нас запрошено чотири дитбудинки, і що ми повинні їм сказати? Що Дядя Червоненко сказав розібрати ковзанку?.. Я підтверджую, що не ображатимуся і проведу шоу. Але не маю морального права сказати фігуристам, що вони на комерційному заході повинні виступати безкоштовно. Сам Червоненко одного разу сказав, що це «спорт великих грошей і красивих жінок».

Євген Червоненко, певна річ, все сказане пані Заворотнюк заперечує. Своїм баченням конфлікту він поділився з УНІАН:

- Я сам запрошую зірок естради для шоу - «Океан Ельзи», Могилевську, Нікіту, «НеАнгели», а також зарубіжних, наприклад Маранді... Мені не потрібно нічого нав`язувати. Анастасія поставила мені ультиматум при свідках: «Або плати 80 тисяч євро, або ми влаштуємо тобі такий скандал!» Моє прізвище Червоненко, а не Жигунов (актор, який також зіграв у серіалі, колишній чоловік Завротнюк. - Авт.). До речі, передайте йому, що він щаслива людина, що вільний. Моя єдина фраза їй: «Я не сторона суперечки». Ви укладали всі договори з владою Криму і Ялти, ось з ними і розмовляйте. Ось мої документи, це офіційне міжнародне змагання, де регламентовано кожну секунду, кожен метр землі, і за кожен рядок у легенді перегонів, починаючи від набережної, я відповідаю. Це все отримує візу Міжнародної федерації автоспорту - ФІА. Це такий же захід, як Євро. Мені сказали: «А нам все одно». У них немає жодного дозволу. Нехай вийдуть і покажуть свої дозволи.

- Вони вийшли і показали всі дозволи до 1 жовтня...

- У них немає дозволів, вона це сказала на прес-конференції. У них є дозволи виконкому, але немає жодного узгодження ні з МНС, вони взагалі стоять на землі Мінтрансу.

- Якими будуть ваші подальші дії?

- Я нічого не збираюся робити. Якщо кримська влада, голова оргкомітету, спікер парламенту Криму Гриценко, всі заступники і я підуть на поступки, то Україна сплатить величезну пеню ФІА. У нас іспит на Чемпіонат світу, і з`являється наша няня, яка ставить під загрозу майбутнє України. Я обурений, тому що я дві зустрічі організовував, віз людей з Москви, Києва, інших міст, щоб знайти компроміс (у розміщенні будов для ралі).

- Пані Заворотнюк сказала, що у вас з нею було дві зустрічі. На другій з них ви, дізнавшись про суму гонорару зіркам, нібито розмовляли з нею, як на стрілці початку дев`яностих.

- Послухайте, країна мене знає багато років. Я не розмовляю “по понятіях”, інакше я б не був одним з лідерів єврейської громади вищого рангу. Ще раз кажу, я не розумію дешевих спекуляцій героїнь мильних опер. Хай пред`явить запис хоча б однієї з наших розмов або покаже свідків. Там було 10-15 чоловік. Ні імені Президента, ніяких «тузів» я не згадував. Мій помічник сказав, що міліція не пропустить на шоу дітей через вимоги безпеки. Це найбільш підле (з боку Заворотнюк). Іншого слова я не знаю. От так і напишіть - Підле з великої літери. Діти з`явилися, коли постало питання про демонтаж. Знаєте, моя дочка з двома подругами курирує три дитячих будинки, але вони про це не кричать, а на всі свята відвозять дітям гроші і їжу. Повірте, що ралі допоможе дитячим будинкам, як допомагає усім в Ялті. Але як ми себе не поважаємо у своїй країні! Так, у нас було дві зустрічі. На першій зустрічі я всім дав завдання, попросив покликати фахівців. На іншу зустріч приїхали фахівці, а з її боку я почув ультиматум - 80 тисяч євро, інакше ми нічого не демонтуємо. З боку фахівців я почув заперечення з 11 пунктів. Я їй оголосив, що зі мною говорити марно, ніякі гроші я платити не буду. Я не сторона суперечки. А ваших послуг я не потребую.

- Чому саме зараз ви підняли цю тему? Адже ковзанка стоїть вже декілька місяців.

- Нас мер Ялти Брайко запевняв, що вона має стояти до 29 серпня. Що мені робити, скажіть, плюнути на свою батьківщину? І на те, що я робив п`ять років? От так і напишіть: на кого мені плюнути? Мені просто боляче. Я вам даю слово, що я взагалі не знаю таких слів, як «туз». Я в карти не граю і не ходжу в казино. Я особисто виклався на ралі. І моя сім`я, до речі, не дуже цим задоволена. Ми хочемо зробити другий захід після «Донбас-Арени».

- Настя сказала, що ви її гастрабайтером обізвали...

- Це брехня. Чиста брехня. Щоб мені повірили - так і надрукуйте, - хай я не доїду до мого сина, якщо я назвав її гастрабайтером. Я присягаюся своїм життям, я в житті не присягався, що я нічим її не обзивав. Вона - ... (Червоненко вжив певний зворот). Але ви це не пишіть. Я присягнувся своїм сином. Більше у мене пояснень немає. “Дешевка”!

Сам мер Ялти Сергій Брайко на даний момент відмовляється від коментарів. У його прес-службі сказали, що зараз він «намагається мирним шляхом врегулювати конфлікт».

Ксеня Лесів