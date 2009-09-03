Хто може потрапити в крісло міністра культури після виборів Президента

З відходом Віктора ЮЩЕНКА з посади Президента України сфера культури втрачає головного заступника своєї вищої інстанції, пише тижневик «Коментарі:», оцінюючи перспективи розвитку культурного сектора після виборів-2010.

На думку видання, питання гуманітарної політики ніколи не входили до сфери особистих зацікавлень найвірогідніших кандидатів на президентство - Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО, а відтак, після президентських виборів 2010 року розвиток і модернізація культури в ієрархії державних цінностей опиниться десь на маргінесах, поруч з абстрактною «національною ідеєю». Підтримка культури вважатиметься справою само собою зрозумілою, але не першочерговою.

У цій ситуації, пишуть «Коментарі:», подальший розвиток сфери культури визначатиме той, хто займе посаду профільного міністра. Від його компетентності й особистих якостей залежатиме, просунуться реформи в галузі ще на кілька сантиметрів, чи вона й надалі буде тихо проїдати свій бюджет.

У разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА існує велика ймовірність, що головне культурне відомство країни знову очолить позапартійний Юрій БОГУЦЬКИЙ, професіоналізму якого віддають належне представники різних політичних кланів, пише тижневик. (Після відходу з посади міністра в грудні 2007 р. й до сьогодні Ю.БОГУЦЬКИЙ працює заступником глави Секретаріату Президента, відповідаючи за гуманітарні питання.) Завдяки багаторічним старанням Ю.БОГУЦЬКОГО Україна 2007 року захистила в Раді Європи Національний звіт про культурну політику в Україні. Одночасно в Раді Європи був представлений звіт міжнародних експертів про культурну політику України. Обидва документи, відзначають «Коментарі:», мають неоціненне значення для розвитку вітчизняної культури взагалі й за європейськими стандартами зокрема і є основою для її комплексного державного реформування. Однак практично вся робота в означених національним звітом руслах припинилася після звільнення Ю.БОГУЦЬКОГО з посади міністра.

Варіанти кандидатур, які можуть отримати міністерський портфель, якщо президентом виберуть Ю.ТИМОШЕНКО, різноманітніші. Серед імовірних претендентів видання називає Ігоря ПРИСТАВСЬКОГО, заступника міністра культури при Оксані БІЛОЗІР, а тепер президента Всеукраїнського фонду сприяння міжнародному співробітництву «Українське народне посольство» (кандидатура І.ПРИСТАВСЬКОГО вже фігурувала, коли обговорювалася тема кадрових ротацій Кабміну), а також заступника нинішнього міністра Владислава КОРНІЄНКА, якого підтримує БЮТ.

Водночас «Коментарі:» не виключають, що оскільки доля національного культурного простору не є для Ю.ТИМОШЕНКО пріоритетом, у крісло міністра культури може потрапити настільки екзотичний персонаж, що навіть Василя ВОВКУНА згадуватимуть з легкою ностальгією.

Щодо стратегічного курсу майбутнього міністра, то, на думку видання, ним може стати ідеологія протекціонізму національної культури, яку останнім часом просувають навіть «непрофільні» депутати (законопроект про підтримку національного кіновиробництва).

У завершення мегапроектів, ініційованих за президентства В.ЮЩЕНКА, -- «Мистецький арсенал», Батурин -- великі гроші вкладати не будуть. Натомість, новий Президент може благословити фінансування «українського Голлівуду», оскільки це красиво, престижно й перспективно. Щоправда, відзначають «Коментарі:», для цього потрібно буде провести повноцінні реформи.