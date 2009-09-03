Лавринович каже, що завтра у Верховній Раді буде шоу з туманом

Верховна Рада України завтра не працюватиме, поки не буде ухвалено законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що «до тих пір, поки не буде прийнято рішення про перегляд мінімальних соціальних стандартів у відповідності з вартістю споживчого кошика, відповідно до рівня інфляції, ніякі інші питання Верховна Рада України розглядати не буде».

Перший заступник голови ВР додав, що представники коаліції, наполягаючи на проведенні в п’ятницю позачергового засідання хочуть влаштувати «шоу в парламенті». За його словами, в суботу передбачається «шоу на Виставковому центрі, де буде шоу для прем’єр-міністра та правлячої коаліції».

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що завтра на розгляд парламенту вносяться законопроекти, «які вже вносились урядом, але були відкликані». За його словами, це робиться для «напущення туману». Він зазначив, що уряд та представники “так званої коаліції” хочуть показати, що «є такі недобрі депутати, які не хочуть допомагати місцевому самоврядуванню». На його думку, на позачергове засідання саме тому і винесено питання щодо змін у законодавстві, які стосуються місцевого самоврядування.