Наречену Симоненка закликають не виходити заміж - збитки компенсують

Голова ревізійної комісії Київської незалежної медіа-профспілки Юрій Шеляженко закликає обраницю лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка журналістку Оксану Ващенко не виходити за нього заміж. Про це пише "Кореспондент. net".

"Нещодавні події у Верховній Раді показали, що ваш обранець ненавидить журналістів. Він оббрехав журналістку каналу СТБ Ольгу Червакову, яка піддалася нападу з боку партійного колеги вашого обранця", - звертається Шеляженко до Ващенко.

"Шановний товариш Симоненко звалив усе з хворої голови на здорову і зробив вашу колегу винною у конфлікті. Не виключено, що він діятиме подібним чином і у сімейному житті. Якщо таке рішення принесе вам матеріальний збиток, то, думаю, що профспілка не учитиме вас жити, а допоможе вам матеріально", - йдеться у зверненні.

Такий заклик пролунав у відповідь на заяву Симоненка про те, що журналістка Ольга Червакова сама спровокувала конфлікт, коли однопартієць Симоненка Олександр Ткаченко вирвав у неї мікрофон і кинув його зі сходів.

Симоненко вважає, що цей інцидент не дає підстав для виключення Ткаченка з Компартії. "Нема за що чинити з Ткаченком так, як Партія регіонів вчинила з Олегом Калашниковим", - зазначив лідер КПУ.

За його словами, він не схвалює вчинок свого однопартійця, про що особисто повідомив Ткаченку. "Я уважно кілька разів переглянув відеосюжет. Спочатку Ткаченко відповідав спокійно, так, як вважав за потрібне. Коли він вирушив, журналістка спробувала спровокувати ситуацію. Було видно, що вона провела мікрофоном по обличчю Ткаченка", - сказав Симоненко.

Він підкреслив, що не виправдовує дії депутата, але вважає, що етики поведінки повинні дотримуватися як народні депутати, так і журналісти.

Також Симоненко відмовився коментувати заклик голови Комітету ВР з питань свободи слова Ганни Герман до представників ЗМІ бойкотувати членів Комуністичної партії.