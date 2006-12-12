Піночет заповів кремувати своє тіло, щоби могилу не плюндрували

У Чілі у вівторок пройдуть похорони колишнього диктатора країни Аугуста Піночета.

Офіційні власті Чілі заявили, що Піночету будуть віддані військові почесті тільки як командувачеві Сухопутними військами, а не як екс-президентові. Триденний національний траур в Чилі не був оголошений.

У зв`язку з кончиною Піночета приспущені національні прапори тільки у військових частинах і військових установах.

Згідно останній волі Піночета, після траурного богослужіння, яке пройде опівдні (18.00 мск) в каплиці столичної військової академії, тіло екс-диктатора буде кремоване.

Як повідомив журналістам молодший син колишнього диктатора Мазко Антоніо Піночет: "Це була остання воля батька. Він не хотів, щоб його могила піддавалася плюндруванню".

Родичі і близькі покійного звернулися з проханням до влади, щоб жоден урядовець не брав участь в траурних церемоніях.

У зверненні мовиться, що сім`я Піночета розраховує на благородство властей, і сподівається, що урядовці утримаються від участі в похоронах. "Ми не хочемо проявів лицемірства. Похорони повинні пройти тихо і спокійно", - указується в зверненні.

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