СБУ: на Кислинського збирали компромат, щоб звинуватити в сутенерстві

12:33, 05 вересня 2009
Політика
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Генпрокуратуру просять розібратися

Служба безпеки України звернулась до Генеральної прокуратури з проханням перевірити факти протиправних дій працівників органів внутрішніх справ, які проводили незаконний збір інформації про особисте життя заступника голови СБУ Андрія КИСЛИНСЬКОГО і фальсифікували зібрані матеріали з метою підтвердження неправдивої інформації, поширеної 8 липня 2009 року народним депутатом України Геннадієм МОСКАЛЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у ході перевірки встановлено, що вже після оприлюднення заяви, у якій Г.МОСКАЛЬ звинуватив А.КИСЛИНСЬКОГО у причетності до протиправних дій, співробітники ГУ МВС України у Луганській області розпочали активні заходи з метою пошуку компрометуючої інформації про особисте життя А.КИСЛИНСЬКОГО та його близьких родичів.

Не маючи жодних підтверджень оприлюдненої інформації, вже наступного дня після заяви Г.МОСКАЛЯ співробітники ГУ МВС України в Луганській області, вчиняючи психологічний тиск та погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за наявні порушення в ході комерційної діяльності, вимагали від громадянина М. підписати неправдиві свідчення проти А.КИСЛИНСЬКОГО, йдеться у повідомленні СБУ.

Матеріали перевірки надіслані до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомлялося, Г.МОСКАЛЬ заявив, що раніше А.КИСЛИНСЬКИЙ займався сутенерством.

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