Бокий: вето Президента - ніж у спину українському народу

Лідер фракції Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ називає ветування Президентом держбюджету-2007 «ножем у спину українському народу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

За словами І.БОКОГО, якщо прочитати пропозиції Президента до бюджету, то складається враження, що він турбується про інтереси українського народу. Зокрема, народний депутат наголосив, що згідно з зауваженнями Президента, мають бути внесені зміни до статті 62 держбюджету, де вказано, що на наступний рік прожитковий мінімум встановлений нижчий, ніж він є сьогодні. Крім того, зауважив І.БОКИЙ, Президент вказує, що рівень прожиткового мінімуму не відповідає мінімальному рівню пенсій. При цьому І.БОКИЙ зазначив, що така пропозиція Президента «є ніби правильною». При цьому він нагадав, що раніше була досягнута домовленість під час виконання бюджету 2007 року внести зміни до цього положення.

Крім того, наголосив народний депутат, Президент вказав, що зростання податкового навантаження на доходи фізичних осіб може призвести до падіння реального розміру заробітної плати. «Але і ці питання мали бути врегульовані у першому кварталі 2007 року», - сказав він.

І.БОКИЙ також вважає, що у випадку врахування пропозицій Президента і внесення змін до держбюджету-2007, головний фінансовий документ країни буде незбалансованим. «Вето Президента залишає народ України без реального нормального фінансування у першому кварталі. Це фактично ніж у спину України, а не турбота про народ», - заявив І.БОКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Президент України В.ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».