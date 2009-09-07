Кравчук звинувачує Ющенка у знеціненні гривні

За знецінення курсу гривні несе повну відповідальність Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Про це заявив екс-президент України Леонід КРАВЧУК під час передачі „Майдан” на “5-му каналі”.

„За валютний курс має відповідати той, хто займається цими проблемами відповідно до Конституції і розподілу обов’язків”, - зазначив він.

На переконання Л.КРАВЧУКА, „за спекуляцію, за все те, що відбувається, за політичні ігрища навколо гривні несе відповідальність Національний банк і адміністрація Президента, і сам Президент. У Президента є всі повноваження щоб разом з Верховною Радою навести лад з цією справою, є всі необхідні повноваження. Якщо ці повноваження не використовуються, значить той (Президент – УНІАН) має нести за це відповідальність”.

Він стверджує, що В.ЮЩЕНКО давно міг би вирішити цю проблему.

„Я знаю точно, хто міг би поставити крапку в цьому питанні, і не обкрадати український народ. ...Я був Президентом, і я знаю потік інформації, яку одержує Президент. Він не може не знати, хто спекулює, він не може не знати, хто грає на політичних струнах, він не може не знати, що не потрібно лякати суспільство дефолтами і все таке інше, бо це паніка. Знає? Знає! Чого ж не виконує, коли знає?”, - наголосив колишній глава Української держави.

Л.КРАВЧУК також зазначив, що всі ініціативи В.ЮЩЕНКА призводять лише до прогресуючого обкрадання людей.

„Він не раз зустрічався, не раз брався за це, не раз проголошував суспільству, що він навіть знає, хто займається спекуляцією, називав ці банки – але поки що ніяких змін не відбувається – курс гривні скаче, люди втрачають гроші, людей продовжують обкрадати”, - наголосив Л.КРАВЧУК, навівши приклад: “Якщо десять мільярдів доларів повернути валютного кредиту – це 30 млрд. додаткових гривень люди мають переплатити. Це є елементарна крадіжка”.