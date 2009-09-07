Ющенко каже, що у справі Гонгадзе вже «осушили багато боліт»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО натякає, що в оточенні прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО є люди, причетні до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, таку думку він висловив в інтерв’ю виданню «Der Spiegel».

«Існують люди в оточенні прем’єр-міністра, які не зацікавлені у проведенні розслідування, тому що вони раніше працювали на Президента КУЧМУ, за правління якого і відбулося вбивство», - сказав В.ЮЩЕНКО, коментуючи хід розслідування справи про вбивство журналіста.

Він вкотре наголосив, що для нього розкриття вбивства Г.Гонгадзе є справою честі. “Ми вже “осушили багато болот”: три особи, які були безпосередньо задіяні у вбивстві, вже осуджені. І я цим пишаюся. Тепер треба знайти замовника. Головного свідка, генерала, якого ми зараз заарештували, ми мусимо цілодобово охороняти, щоб ніхто йому не помстився”, - сказав Президент.