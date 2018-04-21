Бродський закликає плювати в Черновецького

З минулого четверга в Києві з`явилися фанерні зображення столичного мера з табличками «Напишіть, що ви про мене думаєте. Немає слів - плюньте». Поряд з муляжами Черновецького розташовані урни, куди громадяни спльовують свої емоції, викликані звісткою про рішення київського голови підвищити в 3,4 раза тарифи на послуги ЖКГ. Тут таки встановлені тумби, де кияни письмово висловлють свої думки з цього приводу. Оголошення роз`яснюють, що акція ініційована столичним депутатом Михайлом Бродським і проводиться Форумом звільнення Києва «Кияни».

З понеділка кількість «точок протесту» збільшилася до ста - вони з`явилися в усіх людних місцях міста. На Хрещатику ми нарахували шість фанерних мерів, біля кожного з яких зібралося по декілька чоловік: люди писали улюбленому мерові. Активістка, яка контролювала цей процес біля Будинку профспілок, ще о десятій годині ранку сказала, що в урни поки ніхто не плюнув, народ тільки писав, але коли ми проходили повз о першій годині дня, повідомила: тих, хто плював не бракувало.

На зображенні мера, встановленому напроти станції метро «Хрещатик», було тричі фломастером написано досить таки лайливе слово. Дівчина, що збирала послання, сказала, що не знає, хто це зробив - все відбулося, коли вона відвернулася. Інша пікетниця заявила, що не дозволяє людям плювати на асфальт, а підводить їх до урни, яка стоїть за рундуком з морозивом, куди вона її пересунула, щоб не здуло вітром. Словом, кияни плюються від душі.

Ми попросили показати нам те, що написали люди. Активісти відмовилися, повідомивши, що ящики відкриваються тільки о четвертій вечора. Тоді один киянин сам зачитав написане своєю рукою: «Вимагаю проведення референдуму про недовіру Черновецькому і всьому складу Київради. Глибоко переконаний, що до влади в Києві прийшла антинародна група, читай - мафія. Тарифи на комунальні послуги не витримують критики».

Автором виявився Михайло Збірко, народний депутат Київради першого скликання, який перебував з 1990-го по 1994 рік на посаді голови постійної депутатської комісії з житлових питань.

- За час мого керівництва комісією Київрада тричі намагалася підняти ціни на послуги ЖКГ, і тричі ці пропозиції відхиляли, - заявив обурений киянин. - Ми завжди знаходили гроші на оперативне впорядкування міського господарства, оскільки не витрачали їх на другорядні пам`ятники та інші непотрібні речі.

- Як Ви пропонуєте вирішувати проблеми столиці?

- Київ - надзвичайно багате місто. У нього є позабюджетний фонд, що складає два-три мільярди гривень, якими київський мер може вільно розпоряджатися. Ці гроші і можна направити на ремонт структури ЖКГ. Крім того, кошти можна одержувати з київської землі, якщо її продавати на аукціонах, а не роздавати, як це робиться зараз...

Деякі з послань, адресованих столичному мерові, мали, м`яко кажучи, дивний зміст. Одна жінка написала: «Підіть, будь ласка, дайте вижити.» Киянка опустила лист у ящик і в сльозах пішла, відмовившись що-небудь говорити.

Сам ініціатор заходу Михайло Бродський так прокоментував те, що відбувається:

- Акція має дві мети. Перша - сказати, що люди думають про мера Черновецького, і незабаром найяскравіші з цих відгуків з`являться у ЗМІ. З іншого боку, тут люди записуються до громадського руху «Кияни», який повинен організувати референдум з метою відставки Черновецького, дострокового розпуску Київради і, відповідно, дострокових виборів до неї.

- А Ви не вважаєте, що ідея з плювання... дещо брутальна?

- Але люди плюють. І так виражають своє ставлення до мера.

Ми звернулися до прес-служби КМДА, з проханням розповісти, як до того, що відбувається ставиться сам Леонід Михайлович.

- Він ніяк не реагує на такі брудні випади, оскільки не вважає це за потрібне, - відповіла нам Поліна Ненья, співробітниця прес-служби.

Все ж таки, здається, якось реагує. Черновецький, врешті-решт, пом`якшив шокуюче рішення про підвищення тарифів. Але це вже зовсім інша історія.

Антон Зікора