ВР не подолала вето Президента на розширення її прав щодо силових структур

Верховна Рада України не подолала вето Президента на Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю”.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за подолання вето проголосували 249 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Парламент також відмовився підтримати пропозиції Президента. Зокрема, за кожну пропозицію проводилося окреме голосування, однак жодне з них не набрало необхідної кількості голосів.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю” був прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 2006 року. 31 жовтня 2006 року, Президент України застосував право вето щодо даного Закону.

Законом запроваджується погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією: призначення на посади та звільнення з посад керівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України, начальника Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України.

Президент України у своїх пропозиція до закону зазначив, що прийнятий Верховною Радою України Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю” не може бути їм підписаний у зв’язку з тим, що його положення не відповідають вимогам Конституції України і Закону України „Про комітети Верховної Ради України”. Свої висновки Президент України ґрунтує на тому, що згідно з ч.1 ст.89 Конституції України комітети Верховної Ради України створюються для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень та виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України. Як зазначено у ст.13 та ст.18 Закону України „Про комітети Верховної Ради України”, комітети Верховної Ради України беруть участь у попередньому обговоренні та готують відповідні висновки виключно щодо кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує, згоду на призначення яких надає Верховна Рада України. Конституція України, яка визначає повноваження Верховної Ради України, не відносить до відання парламенту обрання, призначення, затвердження або ж надання згоди на призначення керівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України, начальника Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України.

Повноваження комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією визначені у положеннях Закону України “Про комітети Верховної Ради України”. У відповідності до норм вищезазначеного нормативного акту, функція комітетів Верховної Ради України полягає у попередньому обговоренні кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, при підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур. Конституція України (ст.85) не уповноважує Верховну Раду України на призначення чи звільнення начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, його перших заступників та заступників а також начальників управлінь по боротьбі з організованою злочинністю головних управлінь, управлінь обласного рівня. Таким чином, отримання погодження комітету Верховної Ради України про призначення чи звільнення вищезазначених осіб на посади суперечить вимогам Законодавства України.