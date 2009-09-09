ПР і БЮТ не прийшли на Погоджувальну раду: вони домовляються «на двох»

У Верховній Раді не відбулося засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій через відмову представників БЮТ і Партії регіонів взяти в ньому участь.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 голова ВР Володимир ЛИТВИН запросив до себе в кабінет лідерів фракцій та представників ЗМІ на Погоджувальну раду. На засідання не з’явилися уповноважені представники ПР і БЮТ. В присутності журналістів В.ЛИТВИН зателефонував першому віце-спікеру парламенту Олександру ЛАВРИНОВИЧУ і попросив пояснити їх відсутність. Після розмови В.ЛИТВИН повідомив журналістам, що за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ і ПР «зараз домовляються на двох», і їм заважає присутність журналістів на Погоджувальній раді.

В.ЛИТВИН висловив обурення такою позицією БЮТ і ПР та зауважив, що підстав для проведення Погоджувальної ради внаслідок цього немає. «Я вважаю, що це неповага до всіх», - сказав він.

В.ЛИТВИН також повідомив, що вчора о 14.30 мало відбутися засідання Бюджетного комітету ВР, але на нього не з’явився жоден представник Партії регіонів. “Висновок очевидний, закон нікому не потрібен», - сказав спікер.

Після цього В.ЛИТВИН відпустив усіх з Погоджувальної ради і в присутності журналістів пройшов до дверей президії ВР, однак вони були заблоковані і В.ЛИТВИН не зміг потрапити до свого робочого місця в сесійній залі.