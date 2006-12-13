Цушко наклав на себе обітницю мовчання

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО відмовляється спілкуватися з пресою впродовж 100 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Кабінету Міністрів, в якому він вперше бере участь як міністр.

«Я не хочу спілкуватися з пресою впродовж 100 днів. Спочатку розберуся, потім відповім на всі питання», - сказав В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада проголосувала за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.