Цушко наклав на себе обітницю мовчання

10:07, 13 грудня 2006
Політика
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Новий міністр МВС пояснив, чому 100 днів не спілкуватиметься з пресою

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО відмовляється спілкуватися з пресою впродовж 100 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Кабінету Міністрів, в якому він вперше бере участь як міністр.

«Я не хочу спілкуватися з пресою впродовж 100 днів. Спочатку розберуся, потім відповім на всі питання», - сказав В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада проголосувала за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.

 

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