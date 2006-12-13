Цушко наклав на себе обітницю мовчання
10:07, 13 грудня 2006Політика
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Новий міністр МВС пояснив, чому 100 днів не спілкуватиметься з пресою
Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО відмовляється спілкуватися з пресою впродовж 100 днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Кабінету Міністрів, в якому він вперше бере участь як міністр.
«Я не хочу спілкуватися з пресою впродовж 100 днів. Спочатку розберуся, потім відповім на всі питання», - сказав В.ЦУШКО.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада проголосувала за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.
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