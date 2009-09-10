П'ятеро нардепів оголосили бойкот засіданням комітету соцполітики і праці

Ряд членів парламентського Комітету з питань соціальної політики і праці, представники демократичної коаліції, висловлюють глибоке обурення у зв’язку з безпрецедентними політичними спекуляціями, розгорнутими Партією регіонів довкола питань соціального забезпечення.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві членів профільного комітету Олександра СОЧКИ, Олега ШЕВЧУКА, Андрія ПАВЛОВСЬКОГО, Павла УНГУРЯНА, Володимира МАРУЩЕНКА.

“Заблоковано роботу Верховної Ради, зупинено ухвалення важливих і вкрай необхідних для країни законопроектів, спрямованих на подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи. Все це робиться під начебто справедливими вимогами збільшити соціальні виплати”, - зазначили автори заяви. Насправді ж, на їхнє переконання, “триває брутальне знущання над надіями і інтересами простих людей, які чекають від парламенту не цинічних ігрищ, а професійної, якісної і ефективної роботи”.

На думку членів Комітету ВР з питань соцполітики і праці, “фракція Партії регіонів жонглює нічим не підкріпленими цифрами на очах стурбованої наслідками світової кризи країни. Їх не хвилює ані реальний стан економіки країни, ані державний бюджет, ані благополуччя українських родин”.

Автори заяви переконані, що “єдине завдання Партії регіонів – навантажити державні зобов’язання не забезпеченими додатковими 40-50 мільярдами гривень, підірвати існуючу систему соціального забезпечення і покласти за це відповідальність на політичних опонентів. Інтереси людей і соціальна політика в цілому принесені в жертву політичній боротьбі майбутньої президентської кампанії”.

Відтак члени комітету, який за своїми завданнями бере безпосередню участь у підготовці соціальних законопроектів, заявляють про своє небажання бути учасниками “бездарного спектаклю, спровокованого горе-політиками з Партії регіонів”.

Вони вважають безвідповідальним розглядати так звані законодавчі ініціативи, які є частиною дестабілізації суспільства, та наголошують, що не дозволять “перетворити комітет на чиюсь приватну кухню для «випікання» законопроектів не соціального, а виключно політичного змісту”.

У зв’язку з цим автори документа заявляють про своє рішення бойкотувати засідання комітету доти, доки Партія регіонів не припинить спекуляції довкола соціальної проблематики та розблокує роботу Верховної Ради.

“Наголошуємо: ми працюватимемо у комітеті над законопроектами, але не будемо відвідувати засідання з безглуздим порядком денним”, - підкреслили депутати.

Саме з цієї причини, за їх словами, “9 вересня ми, 5 членів комітету, свідомо ігнорували його засідання, в порядку денному якого стояли чергові, висмоктані з пальця, «космічні проекти». Зважаючи на те, що керує комітетом народний депутат від Партії регіонів, а представники демократичної коаліції не мають більшості, ми бачимо єдиний вихід - бойкот роботи комітету та публічне пояснення нашої позиції”.

Також ці члени комітету вимагають від голови комітету, регіонала Василя ХАРИ негайно виконати конституційну норму щодо неприпустимості суміщення посади народного депутата та голови Федерації профспілок України.

“Змушені нагадати вам, пане ХАРА, що обіймання двох посад носить ознаки корупції, а також те, що предметом відання комітету є створення законодавчої бази для формування соціального діалогу. І що саме ви, як профспілковий лідер і голова парламентського комітету водночас, маєте всі важелі для того, щоб на керівній посаді в українському парламенті захищати інтереси однієї зі сторін. А саме - очолюваної вами профспілкової організації”, - зазначається у заяви. Депутати сподіваються, що виконання В.ХАРОЮ конституційної вимоги і свідомий вибір на користь депутатського мандату або керівника ФПУ сприятиме довірі до комітету всіх учасників соціального діалогу.

Автори заяви висловлюють переконання, що робота парламентського комітету з питань соціальної політики і праці повинна стати поза політичною боротьбою та має бути спрямована на забезпечення інтересів людей.