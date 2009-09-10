Україна просить Росію роз’яснити поправки до її закону про оборону

Україна звернулася до Росії з проханням дати роз’яснення щодо поправок до закону про оборону, які передбачають можливість оперативного використання російської армії за межами РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник глави Секретаріату Президента Петро ШАТКОВСЬКИЙ.

“Ми очікуємо відповіді російської сторони”, - сказав він.

На запитання, чи можливе використання військових формувань Росії на території України, П.ШАТКОВСЬКИЙ відповів: ”Думаю, що ні. Бачите, є позиція офіційного Кремля і є позиція окремих осіб, окремих неурядових організацій, в т.ч. антиукраїнської спрямованості”.

Він також висловив сподівання, що “здоровий глузд візьме гору”, і ці питання будуть врегульовані.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Державна дума РФ одностайно в першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до Закону «Про оборону», які допускають можливість оперативного використання російських Збройних сил за межами РФ.