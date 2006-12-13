Учасники міжнародної конференції обговорять двосторонні взаємини України і Росії

14 грудня о 10-00 в бізнес-центрі «Леонардо» відбудеться міжнародна конференція «Україна – Росія: двосторонні взаємини в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції». Учасники: перший заступник міністра закордонних справ України Володимир Огризко, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге постійний представник Посольства ФРН в Україні Йоганнес Регенбрехт, заступник керівника служби європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Президента України Ігор Жовква, Директор Російсько-українського інформаційного центру (Російська Федерація) Олег Бондаренко, заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий, лідер Народно-демократичного союзу молоді (Російська Федерація) Юлія Малишева, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр Сушко, експерти провідних аналітичних центрів України, представники органів державної влади, зокрема МЗС України, комітетів та підкомітетів Верховної Ради, Національного Центру з питань євроатлантичної інтеграції України, РНБО, Секретаріату Президенту. Запрошені представники Посольства Російської Федерації в Україні (вул. Богдана Хмельницького 17/52–А). Акредитація на місці о 9-30. Телефони: 238-68-43, 230-83-76, e-mail: office@ieac.org.ua.