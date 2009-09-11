Прес-конференція до відкриття живого постійно діючого автоаукціону

У понеділок, 14 вересня, о 15.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю першого в Україні живого постійно діючого автомобільного аукціону.

Як повідомили УНІАН організатори аукціону – компанія DiscountAuto, в Києві, на вулиці Боженко, 24, починаючи з 21 вересня 2009 року, буде відкрито живий постійно діючий автомобільний аукціон DiscountAuto. Тепер у кожного українця з`явиться шанс придбати автомобіль «з молотка» за ціною, яку він сам собі сформував.

Компанія DiscountAuto планує спочатку проводити торги кілька разів в місяць, а потім - три-чотири рази в тиждень в режимі реального часу.

За словами ідеолога проекту Олега ГУТКІНА, який володіє сертифікатами відомих міжнародних автоаукціонів Manheim (США) і Adesa (США), подібний, живий, формат аукціону неможливо порівняти ні з яким іншим. Для всього світу автомобільний аукціон - звична форма купівлі-продажу. Щодня на одному з найвідоміших міжнародних автоаукціонів «Манхейм» з молотка йдуть до 7000 автомобілів. Для України ця форма поки нова. Тим більше, форма відкритих публічних постійно діючих торгів.

«Саме тому, як «першопроходцям», нам хотілося створити вітчизняний автомобільний аукціон по кращих світових зразках. Упевнені, що нам це вдасться, оскільки в нашій компанії працюють справжні професіонали, фахівці, що мають сертифікати таких легендарних аукціонів як «Манхейм» і «Адесса», - відзначив О.ГУТКІН.

«Аукціон – це не просто покупка, це азартний бій, в якому покупець одночасно стає і переможцем. Саме тому так важливо бачити і відчувати свого конкурента. А також - бачити і знати напевно те, за що борешся. Живий аукціон дає таку можливість», - відзначають організатори.

Кожен учасник торгів зможе особисто познайомитися зі своїм лотом. З цією метою на майданчику, що примикає до будинку на Боженко, 24, розмістяться більше 200 заставних автомобілів не тільки від різних банків, але й від інших юридичних і приватних осіб, що побажали розлучитися з своїми авто через аукціон.

Покупцем і продавцем на аукціоні DiscountAuto може стати як юридична, так і приватна особа, що має статус громадянина України, і бажає взяти участь в торгах.