Україна передала країнам ЄС проекти угод про скасування візових зборів
Але це ще нічого не означає
Україна передала багатьом країнам Європейського Союзу проекти угод про скасування візових зборів.
Про це директор Департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН сказав у коментарі УНІАН.
«Ми багатьом країнам вже передали проекти угод про відміну візових зборів. Але це не означає, що вони готові підписати ці угоди, оскільки ще треба вирішити багато питань», - сказав він.
П.КЛІМКІН повідомив, що переговори про скасування візових зборів ведуться за двома напрямками: про скасування візових зборів на національні візи і на шенгенські візи. При цьому П.КЛІМКІН зазначив, що ситуація зі скасуванням візових зборів на шенгенські візи дещо складніша, оскільки для цього необхідне спільне рішення всіх країн-членів Європейського Союзу.
Він також зазначив, що в період фінансової кризи в багатьох країнах-членах ЄС плата за візи використовується для утримання візових установ. За словами П.КЛІМКІНА, щодо скасування візових зборів на національні візи Україна достатньо активно веде переговори з багатьма країнами.