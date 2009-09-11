Націоналісти поклали до пам’ятника Дзержинському вінок з колючого дроту

У Запоріжжі до дня народження Фелікса Дзержинського представники українських націоналістичних організацій поклали до пам’ятника цьому діячеві комуністичного режиму вінок із колючого дроту, оповитий чорною стрічкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облорганізації Організації Українських Націоналістів, захід був організований ОУН, Всеукраїнською організацією “Тризуб” ім. Степана Бандери і ВО “Свобода”. Також в акції взяв участь Козацький курінь ім. Нестора Махна.

Після “покладання” вінка біля пам’ятника, який стоїть на майдані Волі, відбувся невеличкий мітинг.

“Цей пам’ятник простоїть ще недовго, його або зніме влада,... або сам розгніваний народ”, – сказав, зокрема, у виступі провідник Запорізької міської організації ОУН Артем ЦИГАНОК.

Довідка. Фелікс Едмундович Дзержинський (11 вересня 1877 - 20 липня 1926) - за походженням польський дворянин, професійний революціонер, радянський державний діяч, голова ряду наркоматів, засновник ЧК (“чрезвычайной комиссии”), один з організаторів «червоного терору».