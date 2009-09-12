Право використати російську армію за кордоном прямо стосується України

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, українська влада, експерти і громадськість повинні мати спільну позицію щодо закону про використання російської армії за межами Російської Федерації.

Про це М.ТОМЕНКО заявив кореспонденту УНІАН.

Він висловив здивування позицією колишніх міністрів оборони України, які коментували ухвалення Державною думою РФ у першому читанні змін до закону про оборону. На думку віце-спікера, таким чином колишні міністри активно підтримують обороноздатність Росії, а не України.

Він зауважив, що стурбованість стосовно загрози національним інтересам та обороноздатності України у зв’язку з ухваленням в першому читанні відповідного закону висловлюють тільки експерти та громадськість.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, протягом кількох днів у своїх коментарях колишні міністри оборони України лише заспокоюють українське суспільство. Віце-спікер зауважив, що як головний аргумент вони називають чинність аналогічного закону в США.

«Це виглядає дивно, оскільки декілька останніх років Росія спільно з іншими країнами критикувала можливість втручання США в події на територіях інших країн», - сказав він.

На переконання віце-спікера, позиція України має полягати в тому, що жодна країна не може нехтувати міжнародним правом і застосовувати армію в превентивних цілях.

Ще один аргумент на користь вищезазначеного закону - необхідність боротьби з тероризмом, нагадав М.ТОМЕНКО. Віце-спікер зауважив, що згідно зі змінами до закону про оборону, з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, формування Збройних сил Росії можуть оперативно використовуватися за межами країни для відбиття нападу на Збройні сили РФ та інші війська, що дислоковані за межами Росії, та з метою захисту громадян РФ за кордоном.

«Невже ці норми не стосуються України, яка має на своїй території Чорноморський флот Росії, та не можуть бути використані стосовно України, оскільки на її території проживають громадяни Росії?», - запитав М.ТОМЕНКО.

За його словами, ухвалення відповідних змін до російського законодавства має сприяти тому, щоб усі гілки влади, експерти та громадськість спільно захищали національні інтереси України.

«Я радив би російській владі потурбуватися про захист російських громадян, які проживають на території Росії, а не опікуватися правами громадян Росії, що живуть в Україні, оскільки очевидно, що вони почувають себе в нашій державі краще, ніж в Росії», - сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Державна дума РФ одностайно у першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до закону «Про оборону», які передбачають можливість оперативного використання російських збройних сил за межами РФ.

Передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення таких завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захисту громадян РФ за кордоном; боротьби з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.