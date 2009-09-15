Шустер заявляє, що проти нього було здійснено «цілеспрямований теракт»

10:59, 15 вересня 2009
Політика
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Люди скаржилися на самопочуття

У новій студії Савіка Шустера виникли значні технічні збої.  

Перший інцидент стався 7 вересня, коли мала вийти в ефір програма «Свобода слова». «О 19.30 з якихось причин «вилетіло» все обладнання. І воно не відновлювалося протягом 6 хвилин», - розповів ведучий та власник компанії «Савік Шустер Студія», Савік Шустер.

Решта технічних неполадок також відбувалися зненацька,  під час зйомок програми. Внаслідок цього виходили з ладу два синхрогенератори та відмовилися працювати мобільні телефони, інтернет та радіокамери.

За словами пана Шустера, 11 вересня присутні на знімальному майданчику скаржилися на самопочуття. У деяких з них спостерігалася температура, нудота стан підвищеної знервованості. Оглянувши постраждалих, лікарі порівняли їх стан із наслідками сильного струсу головного мозку.

Сам власник студії вважає  ці події «цілеспрямованим терористичним актом», який вчинили з метою дискредитувати команду перед акціонерами.

Телекритика

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