Шустер заявляє, що проти нього було здійснено «цілеспрямований теракт»

У новій студії Савіка Шустера виникли значні технічні збої.

Перший інцидент стався 7 вересня, коли мала вийти в ефір програма «Свобода слова». «О 19.30 з якихось причин «вилетіло» все обладнання. І воно не відновлювалося протягом 6 хвилин», - розповів ведучий та власник компанії «Савік Шустер Студія», Савік Шустер.

Решта технічних неполадок також відбувалися зненацька, під час зйомок програми. Внаслідок цього виходили з ладу два синхрогенератори та відмовилися працювати мобільні телефони, інтернет та радіокамери.

За словами пана Шустера, 11 вересня присутні на знімальному майданчику скаржилися на самопочуття. У деяких з них спостерігалася температура, нудота стан підвищеної знервованості. Оглянувши постраждалих, лікарі порівняли їх стан із наслідками сильного струсу головного мозку.

Сам власник студії вважає ці події «цілеспрямованим терористичним актом», який вчинили з метою дискредитувати команду перед акціонерами.

Телекритика